U JEKU SKANDALA MIRKA PROGOVORILA O SVAĐAMA SA VUJADINOM! Fudbaler vikao na nju pred svima, a evo šta se dešava u njihovoj kući!

Glumica Mirka Vasiljević i njen partnr Vujadin Savić pojavili su se zajedeno na jednom prestončkom događaju, gde je fudbaler napravio neprijatnu scenu.

Naime, Vujadin nije želeo da se fotografiše na crvenom tepihu, niti da daje bilo kakve izjave, zbog čega je povisio ton na Mirku pred stotnima ljudi. Ona je izjavila da to nije ništa čudno, a sada je otkrila i šta se dešava tokom njihovih bračnih svađa.

foto: Stefan Stojanović

- Vujadin ume da govori: ''Što ja već 13 godina s tobom ulazim u raspravu kad znam da nema kraja?! Bolje mi je da kažem da je sve u redu'' - otkrila je glumica u emisiji "Magazin In".

- Vujadin i ja smo bili na premijeri filma, prijateljski smo došli kod Sandre Mitrović kako bismo pogledali njen film. Vujadin je neko ko voli da je u medijima isključivo zbog sporta, oboje ne volimo privatne stvari da javno pokazujemo. Te večeri, crveni tepih je bio postavljen za moje kolege i umetnike, samim tim sa i ja tu prošetala. On ne voli da prolazi kroz te stvari. Vujadin voli da je jedino na pravoj fudbalskoj travi i na terenu i ja to od početka zabavljanja poštujem. Ovo ništa nije bilo novo, da on ne voli da se slika i daje intervjue. Ništa tu meni nije bilo strašno - poručila je Mirka.

Kurir.rs

Bonus video:

01:50 MIRKA VASILJEVIĆ PRAVILA PASULJ, SARMU I PUNJENE PAPRIKE USRED FRANCUSKE! Tradicionalna kuhinja, OVO je zlatno pravilo u kući! [unpublished]