PROGONITELJ RADE MANOJLOVIĆ ŠUTNUO IRMU U STOMAK U PAROVIMA: Mora da TUŽI Darija! Oglasila se i pevačica posle njenih reči

Pevačica Rada Manojlović danima je na meti fana i nekadašnjeg učesnika rijalitija "Parovi" Darija Šogorovića, koji tvrdi da je sa njom imao intimne odnose za novac.

Sada se oglasila i nekadašnja učesnica "Parova" i "Zadruge", Irma Serjanić, koja je sa njim imala fizički obračun.

- Rada mora da tuži Daria Šogorovića! Bicu joj svedok, ona ima moju ogromnu podršku jer je divna devojka! Taj psihopata je mene u 'Parovima' šutnuo iz sve snage jos tada sam videla sa kim imam posla - izjavila je Irma.

Podsećamo, Sejranićeva i Dario su imali žestok fizički obračun tokom učešća u rijalitiju "Parovi", kada je Šogorović iz sve snage šutnuo Irmu u stomak.

Nakon, reči podrške koje je Sejranićeva uputila Radi, oglasila se i Manojlovićeva.

- Hvala Irmi. Jasno se vidi da je on ženomrzac. Žalosno je da pokušava da postane poznat ponižavajući druge i govoreći ovako monstruozne laži. Svakako, sigurna sam da on u ovome nije sam i da neko stoji iza njega, sa kojim ciljem su krenuli baš na mene, otkriće se, ali ni ja nisam tikva bez korena što bi narod rekao. Ja imam najvažniju stvar u svojim rukama, a to je istina - rekla je Rada.

