SKANDALOZNI DETALJI IZ ŽIVOTA SESTRE NESTALE MARIJANE iz VB: Dečko joj narko-bos, sa 16 se odala NARKOMANIJI? Jedna stvar je ŠOK

U šestu sezonu rijalitija Zadruga uselila se kao rođena sestra Marijane Seifert, pobednice Velikog brata za kojom se traga više od šest meseci, i odmah skrenula pažnju na sebe.

Maja Kovačević je ulaskom u "belu kuću" zatalasala je javnost pričom o tome da je njena sestra zapravo izvršila samoubistvo te da je to saznala od vidovnjaka, čime je potresla roditelje, koji su potom tu priču demantovali. O sebi, međutim, nije puno govorila. Rijaliti plus je došao do ekskluzivnih, a šokantnih saznanja kada su njen lik i delo u pitanju, što dovodi u pitanje sve što ona kaže ili uradi u rijalitiju čiji je učesnik.

- Maja je problematičan lik. S a15-16 godina je počela da radi po zagrebačkim kafićima i kafanama, prala je suđe za džeparac, ali se vrlo brzo odala poročnom životu, alkoholu, narkoticima - ispričao je za Rijaliti plus izvor blizak Kovačevićevoj koji dobro poznaje u njenu biografiju.

- Ostala je trudna s tadašnjim dečkom i kao maloletna je rodila ćerku o kojoj nikad nije brinula. Mala sada ima petnaestak godina i ko zna ko o njoj brine dok Maja uskače iz rijalitija u rijaliti - ispričao je izvor. Kako nam je još rekao, iako Kovačevićeva o tome ne govori u Zadruzi, ona je emotivno zauzeta, a njen partner nalazi se u zatvoru.

- Maja se već tri godine zabavlja sa žestokim momkom koji je zbog dilovanja završio iza rešetaka. Posećivala ga je dok nije ušla u,,belu kuću" i navodno čeka da izađe iz zatvora. I pre njega, njeni emotivni izbori bili su identični. Zivela je u Monte Karlu s kraljem kokaina, ali i u Dubaiju - ispričao je izvor.

Da sve ovo ne bude malo, Kovačevićeva je, kako nam je izvor otkrio, vrlo konfliktna i incidentna ličnost, zbog čega je ovog leta intervenisala i policija.

- Maja je u prethodnom rijalitiju upoznala jednu devojku i bila je njena gošća u stanu na Vidikovcu. Tokom njenog boravka, njih dve su se posvađale, a onda i potukle. Komšije su zbog vike i dreke iz stana ovog beogradskog naselja pozvale policiju, koja je Kovačevićevu izbacila napolje, pa se vratila u rodnu Hrvatsku. Željna je pažnje, slave i novca, a najviše poročnog života oslobođenog svih stega i zabrana – završio je izvor za Rijaliti plus.

