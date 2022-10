SESTRA NESTALE MARIJANE ZAVRŠILA U SUZAMA! Maja Kovačević kroz jecaje se obratila Marinkoviću: "Ti si LOŠ ČOVEK!" (VIDEO)

Voditeljka je najavila prilog, a zadrugari su dobili priliku da vide svađu Maje Kovačević i Bojana Simića koja se dogodila tokom jutarnjeg buđenja.

Maja je otkrila svoje mišljenje pred svima.

- Htela sam da bude pristojna, mislila sam da nije kreten. Videla sam da ga poštuju ljudi koje poštujem. Ali više ne ide ni na lepo. Pokazao je svojim rečnikom kako se odnosi prema ženama. Rekla sam mu da ne razgovara tako sa mnom, ali živci su mi pukli, bolje je ovako kad ne komuniciramo - rekla je Maja.

- Nemam komentar za nju, videli ste i sami. Rekao sam joj da stavi malo vode, rekla da ne može, krenuo da se šalim, ona počela da provocira. Ne znam da li je sebična, to nije moj problem - dodao je Bojan.

- Kuvala sam kafu ljudima, evo, ovom dečku, Brendonu... - pravdala se Maja.

- Kuvala si njima, a nama koji smo ti se našli prvo veče nisi - ustao je Ivan Marinković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja se izvinjavam, ali meni je sve pokradeno, ja sam tri kutije cigareta donela, podelila ih svim učesnicima, sve sam dala. Perem suđe, čistim kuhinju, a odvratno se ponašaju prema meni. Ako si mi dao cigaretu, a nisam ti je vratila, izvinjavam se. Ti si odvratan čovek - dodala je Kovačevićeva i završila u suzama.

- Ne razumem, čistimo i Zorica i ja i još pet ljudi ovde. Nisam tražio da mi vratiš. Kad su Boži krali i išao od jednog do drugog, svi ste nap*šili Božu, žickao jedan, svi ste ga napali, na kraju ispao on lopov. Bolje odmah da dobije po kolenima, da znamo na čemu smo - istakao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Otišli smo sa teme, ja bih prokomentarisala ono što je bilo na klipu. Sve vreme Bojan napada devojke, daje gnusne komentare, komentariše da će ovu, onu... Maja ti je diskretno dala do znanja da to ne ide dalje, kad je počela jače da objašnjava da joj to smeta, on je krenuo da je degradira. Zašto je devojka dr*lja, jer nije odgovorila na muvanje? - pričala je Super Cveta.

- Šta si ti, ljubomorna zbog čarobne frule? Nije čikamanijak, ako si željna čarobne frule, to je tvoj problem, devojko. Neka ustanu devojke, koga sam ja napao? - odgovorio je Bojan.

- Slađa mi je rekla da ga se taman rešila i da ne želi u konflikt sa njim - ubacila se Maja.

- Što se tiče našeg razgovora, Bojan i ja se ne znamo privatno, ima drugare na Zlatiboru, popilo smo kafu u pušionici. On ima te verzije da se šali, ja sam rekla da imam dečka iz spoljnog sveta, onda je on krenuo da priča da ove ne postoji ništa sveto, vernost. Ja sam ovde došla da budem gola, ali ni u čijem krevetu. On je nastavio da priča i od tada nastavljam da ga izbegavam. Nije bio navalentan - ispričala je Slađa Lazić, pa priznala pred svima da joj se sviđa Marko Stefanović zbog napada Ivana Marinkovića.

Kurir.rs

