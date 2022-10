KAKO ZNAJU DA JE U SAVI? ZAŠTO JE NE TRAŽE? Otac nestale Marijane iz VB ŠTRAJKOVAĆE ispred policije! Javio se i SUPRUG Karlo

U utorak 24. oktobra oko 13 sati u mestu Dubrovčak Lijevi u reci Savi pronađen je leš zasad nepoznate žene na kojem nisu uočene povrede ili tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posledica nasilja. Telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku - piše na stranici PU zagrebačke.

Odmah se pojavila sumnja da bi mogla biti reč o nestaloj Marijani Seifert, pobjedice Velikog brat, koja je misteriozno nestala pre šest meseci.

Njen otac Ivo Kovačević ni danas nije imao više informacija. U kontaktu je s policijom na zagrebačkim Krugama koja vodi slučaj i sa stanicom u Heinzelovoj.

- Nikakvih novih saznanja nemamo. Sutra su nam obećali da će javiti da li je to Marijana. Kad utvrde identitet. S obzirom na to da nisu tražili uzorak krvi, moja je pretpostavka da to ipak nije. Rekli bi nam valjda i po odeći... Iskreno, to supruzi i meni ne donosi olakšanje.

Kontaktirali smo i Marijaninog supruga Karla Seiferta koji nije bio raspoložen da da izjavu.

- Bez komentara sam za sve medije - kratko nam je poručio.

Marijanin otac iduće nedelje planira da dođe u Zagreb kako bi protestvovao ispred policijske stanice na Krugama jer nije zadovoljan istragom.

- Ne kažem da policija ne radi svoj posao, ali pojavile su se mnoge kontradiktornosti. Kako oni znaju da je u Savi? Zašto je ne traže negde drugde? - pita se Ivo Kovačević.

