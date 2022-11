PEVAČICA PALA SA MOSTA VISOKOG 2 I PO METRA I ZAVRŠILA CELA U GIPSU! Ćana ispričala smešnu scenu iz bolnice koja tera SUZE NA OČI

Pevačica Stanojka Mitrović, popularnija kao Ćana ima život pun priča i iskustva.

Jedno od tih je njen pad sa mosta visine dva i po metra, kada je polomila ruku, rebra i skočni zglob. Uzbudljivu priču je zaključila sa, kako ona kaže, smešnom scenom iz bolnice.

foto: Kurir televizija

Popularna pevačica je gostovala na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje" gde je opisala ovaj nemio događaj.

- Ja sam radila jedan veliki sabor, bilo je negde oko 40-50 hiljada ljudi na Ozrenu. A sledeći dan je čuvena Manjača, a ja sam i to radila. Došla sam sa Ozrena u 5 ujutru, pa sam rekla da neću ići u stan, već ću odspavati malo pa nastaviti dalje. Inače, tu ima ćuprija odnosno most koji nema ogradu, ja sam prešla preko mosta kolima i parkirala odmah pored. U međuvremenu, prolazile su dve žene i čudile se što me vide. Ja sam popričala sa njima, ali sam pričajući krenula u nazad preko mosta i samo nestala. Pala sam sa dva i po metra, nisam ni znala šta me je snašlo - ispričala je Ćana i dodala:

foto: Kurir televizija

- Videla sam da je pukla ruka, skočni zglob i četiri rebra. Bilo je smešno, ja u bolnici i zovem čoveka i kažem da neću doći na Manjaču, a on jadan misli da je to skrivena kamera. Samo sam mu okrenula kameru i pokazala gips - rekla je Ćana.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:31 Ćana ispričala HIT anegdotu: Bilo bi opštenarodno veselje!