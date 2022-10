"MALA I SA ROGOVIMA SI TOP" Čolina ćerka u KOSTIMU ĐAVOLICE pokazala PREVIŠE, niko neće ostati imun na OVAJ prizor (FOTO)

Iako se na našim prostorima ne obeležava Noć veštica, mnogi mladi sinoć su se maskirali i pohrlili u provod sa maskama u duhu "Halloween"-a. Među njima je čak i Čolina ćerka, koja je izabrala da bude đavolica.

Naime, ćerka Zdravka Čolića, Una, izabrala je za sinoćni provod crnu odevnu kombinaciju, sa detaljima od kože, dok je na glavu stavila aksesoar sa đavolskim crvenim rogovima.

Sve je upotpunila karminom u istoj boji, a fotografiju na kojoj pozira ovako odevena sa drugaricom sličnog stila, na Instagramu je privukla veliku pažnju.

Mnogi komentarišu Unin "look" i govore joj da je "se*si đavolica".

"Mala, i sa rogovima si top", "Vi niste veštice, nego princeze", "Super ste", "Prave đavolice" samo su neki od komentara.

Podsetimo, Zdravko Čolić je slab na svoje ćerke, a svojevremeno je otkrio kako se nosi s popularnošću svoje starije mezimice Une.

- Una voli to tako. Vrlo je druželjubiva i komunikativna tako da joj to verovatno znači. To su te godine u kojima smo svi imali neke opservacije, fantazije i slično. Ja se ne mešam. Kada bih ušao u to verovatno bi mi nešto zasmetalo, tako da ne ulazim - otkrio je slavni pevač.

