ČOLA ISKRENO O ĆERKI UNI KOJA JE SVE POPULARNIJA: To su te godine u kojima smo svi imali fantazije! Ne meša se i ima dobar RAZLOG

Jedna od najvećih balkanskih pevačkih legendi Zdravko Čolić nedavno je održao koncert u regionu i progovorio o svojim životnim izazovima, željama i očekivanjima.

Čola koji je za vreme karantina održao nekoliko koncerata u inostranstvu, nije skrivao uzbuđenje što će održati prvi nastup na našim prostorima, a za HRT je otkrio i neke detalje iz svog života.đ

Između ostalog, spomenuo je i svoju ćerku Unu (21) za koju je poznato kako je vrlo aktivna na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje različite sadržaje.

- Una voli to tako. Vrlo je druželjubiva i komunikativna tako da joj to verovatno znači. To su te godine u kojima smo svi imali neke opservacije, fantazije i slično. Ja se ne mešam. Kada bih ušao u to verovatno bi mi nešto zasmetalo, tako da ne ulazim - otkrio je slavni pevač.

Po pitanju svog privatnog života, Čola je vrlo suzdržan. Sa suprugom Aleksandrom prošle je godine proslavio 20 godina braka, a zajedno imaju i ćerku Laru. Kao i svaki otac, priznao je da su one njegova slabost.

Čola je istakao kako se tajna uspeha krije u "Božjoj volji", a otkrio i je svoju neostvarenu želju.

- Neostvarenih želja ima puno, ali što se tiče karijere to je neka pesma koja bi bila na svetskim top listama. Što se tiče ostalog - to je da poživim. Život me ne miluje, on me gura u razne suprotnosti, a brdo suprotnosti rađa i kvalitet - rekao je Čolić za spomenuti medij.

Zdravko je priznao kako je što se tiče dugovečnosti "kampanjac". Kako kaže, značaj pridaje sportu, opušta se kada mu je lepo i kada je s prijateljima, a kada je posao u pitanju uvek je disciplinovan.

Legendarni pevač će krajem maja napuniti 71. godinu.

