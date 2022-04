GOCA TRŽAN POSLE MNOGO GODINA OTKRILA PRAVI RAZLOG NAPUŠTANJA TAP 011: Dođemo na tezgu i gledamo se preko one stvari! NISAM HTELA!

Pevačica Goca Tržan otkrila je nepoznate detalje iz svog života u novoj epizodi Realne priče, na Kurir televiziji.

Dobro je poznato da je Goca Tržan vrlo otvorena i često surovo realna, bez obzira na temu. Ovog puta je, kako se čini, otišla i korak dalje. Prvi put je autorki Isidori Lukić otvorila dušu i iskreno ispričala kako se nosi sa pitanjima u vezi sa borbom za potomstvo, govorila je o tome kakva je majka ćerki Leni, a prisetila se i svog odrastanja.

Otkrila je da je bila zaljubljena u Zdravka Čolića, prisetila se vrtoglavog uspeha grupe Tap 011 i objasnila kako je došlo do odluke da samostalno gradi karijeru, ali i da su se vozili autobusom u jeku popularnosti i karijere.

foto: Kurir Televizija

- Da vozili smo se. Sećam se da smo išli kod Dekija Pantelića u Pink diskoteku, to je bila najpopularnija emisija i vozimo se Ivana i ja autobusom. Idemo na Pink autobusom. Danas prvo nađu telohranitelja i menadžera, pa naprave karijeru. Prešla sam svaki stepenik - rekla je iskreno Goca Tržan u Realnaoj priči na Kurir televiziji.

A onda se osvrnula na svoju životnu filozofiju.

- Moja, inače, filozofija životna je da u životu moraš svaki stepenik da prođeš, kao u igrici. Ja ne igram igrice, ali moj muž igra. I u igrici imaš nivoe, kad dođeš na poslednji nivo, ako nisi na prvom nivou pokupio one dijamante ne možeš da završiš onaj dole i moraš ponovo da se vratiš. Treba temeljno da se ide - rekla je Goca Tržan.

foto: Kurir Televizija

Voditeljka emisije Realna priča Isidora Lukić postavila je Goci pitanje da li je istina da je izašla iz grupe Tap 011 kada je shvatila da u džepu ima 50 maraka.

- Da, istina je. Imala sam 25 godina i bila sam u fazonu - brate. Kao bend smo bili, nekako, svako na svoju stranu. I već to nije funkcionisalo. Znaš kad, maltene, niko ni sa kim nije pričao. Samo se nađemo na tezgi i gledamo se preko one stvari. To mi više nije prijalo. Onda sam bila u fazonu da ću da nastavim da studiram. Došla sam do druge godine Poljoprivrednog fakulteta i imala sam odlične ocene. Bila sam u fazonu da ću ili da se zaposlim u nekom butiku, nešto da radim ili da studiram i završim fakultet. Tajko više nije išlo. Uopšte nisam imala ideju da ću samostalno da nastavim da se bavim muzikom. Stvarno. Bila sam odličan đak. Mogla sam bilo šta da radim, ali eto volim ovo - ispričala je Goca u Realnoj priči na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

