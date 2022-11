ISIDORA BJELICA BI BILA PONOSNA NA SVOJU ĆERKU! Vila Pajkić otkrila svoje prve korake u svetu mode, evo ko joj je najveća PODRŠKA!

Ćerka pokojne Isidore Bjelice Vila Pajkić otkrila je svoje impresije o svojoj prvoj reviji koju je nedavno organizovala, ali i priznala šta je ono što ju je inspirisalo i privuklo da se bavi ovom vrstom umetnosti.

Vila je na samom startu otkrila kako je odlučila da organizuje svoju prvu reviju.

- Od malena sam u umetnosti. Još kao mala sam crtala i pisala, sa nekih sedam godina sam dobila neku modu knjigu i potpuno sam odlepila, nisam bukvalno išta drugo sem toga radila. Volela sam maminog dizajnera, pa nekog tatinog omiljenog, ne mogu da se opredelim za jednog. Jeste me sve to zanimalo, ali do pre godinu dana nisam ništa radila po tom pitanju - rekla je Vila u emisiji ''Premijera Vikend Specijal''.

foto: Printscreen/Premijera

Pajkićeva je progovorila o podršci najbližih, ali i najvećem problemu sa kojim se susrela prilikom realizacije njenoj sna.

- Najveća prekretnica je bila takmičenje, bila sam jako nervozna jer je bio preveliki stres. Prvi put da sam nešto svoje izložila i bila sam jako skeptična, ali kada se sve završilo, osetila sam čistu sreću, jer su svi bili tu koje volim i prijatelji i porodica... Tata i Lav su imali takođe veliku tremu, bili su mnogo srećni i bilo je jako lepo to gledati. Moja kolekcija je inspirisana crno belom fotografijom, jer letos, gde god da sam išla ja sam slikala sve... Najteže mi je bilo da prenesem sve što osećam na papir, pa tek onda da modele - istakla je Vila.

foto: Printscreen/Premijera

Na samom kraju je priznala da je ona ta koja je na neki način zadužena za stajling svog brata Lava Pajkića.

- U poslednje vreme ljudi dosta hvale njegov stajling, a sve je krenulo tako što sam mu kupila džemper. Ponekad me slušaju ponekad ne - kroz smeh je otkrila Vila.

Kurir.rs/M.M.

