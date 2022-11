ŠOK TVRDNJE MILJANINOG BIVŠEG DEČKA: Kulićka je od njega nabavljala nedozvoljene supstance i uzimao pare!

Bivši dečko Miljane Kulić Luka Radivojević tvrdi za Kurir da je Miljana Kulić nabavljala nedozvoljene supstance od Bebice.

- Miljana i Bebica se znaju jako dugo. Isprva me je začudilo otkud je on odjednom toliko poludeo za njom. Znam da ga je napolju obasipala porukama, a da joj je on uvek pričao, imam ženu i decu. Lično sam svojim očima video da mu je slala svakakve poruke. Između ostalog, nabavljala je i nedozvoljene supstance od njega. Takođe mu je slala i eksplicitne fotografije. On ju napolju iskorišćavao, uzimao pare od nje. Sve je isto radio kao i njen bivši dečko Lazar Čolić Zola. Očigledno da mu prija popularnost koju dobija zahvaljujući Miljani, ali će polako sav prljav veš o njemu isplivati - tvrdi za Kurir

Podsetimo, Miljana je takođe u nekoliko navrata isticala da joj je njegovo ponašanje sumnjivo i da smatra da se nešto krije iza maske zaljubljenog čoveka.

- Nenad mi je sumnjiv sada, ja da volim nekoga, nikada ga ne bih ostavila samog ovde, želim poligraf. Sve ovo što priča da hoće da izađe odavde, ne govori mi da voli mene - govorila je Kulićeva.

kurir.rs/M.K.

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA