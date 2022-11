JELENA KARLEUŠA ŽESTOKO UDARILA NA MILOŠA BIKOVIĆA: "U kom je, bre, on filmu?!" Uplašio se kada me je video... (VIDEO)

Pevačica Jelena Karleuša održala je konferenciju za medije povodom predstojećeg novogodišnjeg nastupa za koji je najavila, a tom prilikom progovorila je o Milošu bikoviću i glumcima.

Karleuša se nedavno našla u žiži interesovanja kada je isprozivala glumca Vuka Kostića zbog bavljenja lovom, a potom potkačila i njegovog kolegu Miloša Bikovića. Ubrzo su se sreli na jednom događaju na kojem je glumac komentarisao "sukob" sa pevačicom, a Jelena se sada još jednom osvrnula na celu situaciju.

Ovom prilikom Karleuša se dotakla i susreta sa glumcem na jednom prestoničkom događaju na kojem su oboje bili među zvanicama, te istakla da je on "pobegao od nje".

"U kom je bre on filmu?! Ja nisam gledala nijedan njegov film, ali sam ga videla sada na događaju i baš se onako uplašio kada me je video... Potrudio se da maksimalno jedan veliki krug napravi oko mene. Mene da je neko prozvao kao što sam ja njega, ja bih prišla i rekla: 'U čemu je problem?' Ja sam htela da mu dobacim dok je primao nagradu, ne znam za šta je primao, ali verovatno bi to izazvalo haos i više me nikad ne bi pozvali na proslavu. Nisam htela da napravim haos", započela je.

"Nevezano za Vuka Kostića i Miloša Bikovića i te ljude koje vole iz zabave da ubijaju. Ja sam vegetarijanac, ja razumem ljude koji jedu mesu to je vaša stvar i odluka. Svako ima pravo da jede šta želi, makar to bio i leš. Ali ubijati divlje životinje zarad zabave, zarad ubilačkog poriva i hobija... Ubijanje ne može da bude sport. Ja smatram da to mogu samo psihopate."

Jelena je potom otkrila i zbog čega generalno ne voli glumce.

"Da odmah razlučimo jednu stvar, glumci se ponašaju kao viša bića. Nisu viša rasa u odnosu na pevače, muzičare, ali se ponašaj tako. Kao jedna viša vrsta koja prezire popularnost, šou - biznis, a mora neko da im otvore oči da su oni u istom poslu kao ja i sve moje kolege iz muzičke branše, da rade za publicitet, novac i rade na popularnost. To gnušanje od popularnosti, to me posebno nervira, to je strašno foliranje. Kao hoćeš da budeš popularan glumac, ali ne želiš da budeš popularan, da te prepoznaju, to je kao baš fuj. Pa čekaj, kako misliš da budeš uspešan ako nisi popularan?! Jedno s drugim mora da ide", objasnila je.

"To gledanje s visine svih nas iz muzičkog posla, a generalno su krivi pevači koji sebe ne cene dovoljno, koji se između sebe pljuju i napadaju, dok glumci to onako kulturnije i manje vidljivo rade pa ispada da su oni aristokratija, a mi smo tu da jeftinom zabavom zabavimo narod. Oni su tu da glume u jeftinim serijama, bez obzira što glume tako da im tri dinara ne bih dala. Ja sam od 90% njih u ovim serijama mnogo bolja glumica, verujte mi", dodala je Jelena.

