TAKMIČAR ZVEZDA GRANDA ZAMALO ZAPLAKAO NA SCENI! Viki ga uzela pod svoje, a Đorđe David dobacio HIT komentar: Kad ga SKINE U TANGE

Takmičar u "Zvezdama Granda", Josip Nedić (28) zamalo se rasplakao na sceni zbog žirija.

Naime, on je već u prvoj pesmi dobio dva glasa, a do kraja druge numere Marije je povukla glas, ali je Snežana dala, tako da je takmičar imao dovoljan broj glasova da bi mogao da bira mentora.

- Meni dođe da plačem od sreće - rekao je Josip na kraju nastupa.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Saša je pitao Mariju zbog čega je povukla glas, pa je ona odgovorila u svom stilu.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Na početku mi je bilo to okej, ali kasnije, kako je pesma odmicala nisam više bila sigurna da je to dobro. Moram da naglasim da ič nemaš veze sa ponašanjem na sceni, to moraš da vežbaš možda i godinama - rekla je Marija, a Đorđe se odmah nadovezao:

- Ma, kad ga Viki skine u tange, to će biti znaš kako.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Nakon malo šale, takmičar je odabrao Viki Miljković za mentora, a ona je sa zadovoljstvom prihvatila saradnju.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Jao, tri sam danas uzela, ali hoću. Još malo ću ja autobus da parkiram ovde. Josip je odličan urbani narodnjak - kazala je Viki.

Kurir.rs

