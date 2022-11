ŠTA MLADENCI NISU PLATILI? "RESTORAN 1.000.000, FOTOGRAF 100.000, VIDEO...." Vlasnik restorana izneo detalje, kaže da ima DOKAZE!

Vlasnik restorana i predsednik udruženja Ivent industrije Srbije Boško Bubanja otkrio je za Kurir detalje o mladencima koji mu, prema njegovim rečima, nisu platili troškove za svadbu.

Šuškalo se da je svadba lažna, a sada Boško iznosi detalje i otkriva šta je sve ostalo neplaćeno.

"Sve su platili osim sale, jasno je da su platili sitnije troškove, nešto na vreme, a nešto tek nakon što se digla buka. I dalje nisu platili najveće pojedinačne troškove - restoran 1.000.000 dinara, fotografa 100.000 din, video 120.000 din, pirotehniku 40.000 din. Time sto nisu platili restoran suštinski nisu platili ni deo dekoracije, rasvetu, lightmen-a, deo osoblja koje su zahtevali van naše standardne usluge", navodi Boško i dodaje:

"Kaže da je suprugu blokirana kartica baš na dan venčanja (a ujutru je išao na bankomat da skine pare?) Kako to da zbog "velikih troškova" bude blokirana kartica? Ona i služi da se plate troškovi. Ili je kartica blokirana sutradan baš u momentu kada je trebalo da plate?"

"Nismo mi njih držali, sami su bili u restoranu ceo dan sutradan, jer su navodno pokušavali da skupe novac. Jedina osoba iz restorana koja je sa njima bila je menadžerka Maja, znači nijedan muškarac, sve dok ja nisam došao kasno popodne. Razgovarao sam manje od 10 minuta sa mladoženjom, a mladu nisam ni video jer je većinu vremena bila u apartmanu koju smo joj dali i sledeći dan jer je navodno trudna", ističe Boško.

"Da ih mi nismo nigde držali govori i to što je mladoženja još ujutru išao navodno na bankomat. Imamo snimke nadzornih kamera o tome. Policija je rekla da je situacija čista? Pa da, sve je jasno, proslava je bila, neće da plate, postoji ugovor i izdat racun. Šta tu policija još može, ostalo je nadležnost suda", kaže Bubanja i nastavlja o trudnoći mlade:

"Što se trudnoce tiče - mi nijednog momenta ne tvrdimo da ona nije trudna, jer nismo lekari. Vizuelno se na njoj ne vidi trudnoća, što nije nikakav dokaz, samo znamo da je pila alkohol u velikim količinama ceo dan. A mi smo je iz predostrožnosti poštedeli teških razgovora i dali apartman još jedan dan. Tačno je da je mladoženja (ne mlada) od mene dobio oštru poruku u sredu, četiri dana nakon svadbe."

"Saznanja o njemu da je on gej su mi preneli njegovi najbliži saradnici-kolege, rodbina i prijatelji. Tako da ako oni to misle o njemu, šta ja imam da dodam? Nemam ja problem sa tim da li je on ili nije gej. To mene ne zanima, ima poznanika i poznanica koji su gej... i nemam problem sa tim. Imam problem sto je pokušao i uspeo da me prevari", dodaje Boško Bubanja za Kurir.

"Ništa nije slučajno otišlo u pogrešnom smeru, u ponedeljak uveče su nam rekli da su skupili pola para i da ce sutra skupiti ostatak. Onda se nisu javljali do utorka kasno uveče, kada smo ih mi zvali da pitamo šta se dešava. Prvo se nisu javljali, onda su poslali poruku da su i dalje na pola skupljenih para i da su oglasili auto na prodaju i šalju sliku oglasa. Mi im potvrdimo u znak dobre volje i kažemo da donesu tu polovinu sutra (u sredu), pa ćemo se za ostalo dogovoriti... Od tad prestaju da se javljaju. Zbog čega ako imaš pola para, a planiraš da platiš, ne donosiš, nego prestaješ da se javljas?", otkriva Bubanja.

Boško je progovorio i o incidentu na splavu, kada je mladoženja navodno tukao mladu.

"Mladoženja se sam vratio u naš objekat, laž je da su se zajedno vratili (imam snimke video nadzora). I on je sam rekao koleginici da je na splavu izbio incident, da su se pobili... Mlada je došla tek ujutru jer joj je majka spavala kod nas i sama ispričala koleginici da je problem, da je sve laž (imamo dokaz i o tome). Jutros me je pozvao jedan njihov blizak gost i ispričao da je Karlo insistirao da idu na splav i da on "vodi društvo". Onda su tamo napravili incident (verovatno je to bilo iscenirano) i obezbeđenje ih je izvelo, a račun je ostao neplaćen! Taj račun na splavu je bio preko 1000 evra i gosti koji su se prethodno istrošili na svadbi i za poklone i za muziku su skupljali pare, kartice i platili račun. A par prevaranata je nestalo sa splava", zaključuje Boško Bubanja.

