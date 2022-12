"MOJA ĆERKA NI NE ZNA DA JE OTAC POMINJE U RIJALITIJU" Goca Tržan žestoko ponizila Ivana Marinkovića, jedno nikako neće da DOZVOLI

Ivan Marinković, bivši suprug Goce Tržan i otac njene ćerke, trenutno je učesnik rijaliti programa "Zadruga", a pevačica ističe da njena ćerka to ni ne zna i da uopšte ne prati.

foto: Ana Paunković

- Moja ćerka ni ne zna da je otac pominje u rijalitiju. Mi to ne gledamo. Ne treba niko da zloupotrebljava njeno ime i ne dozvoljavam to. Moje dete ne želi da bude popularno, ne želi da se slika. Do sada sam odbila toliko naslovnih strana, jer ne želi da se slika sa mnom, i drago mi je, ali nekada mi je i krivo, jer imam onaj stav “je li se ti mene stidiš?“ - ističe pevačica i dodaje da o budućnosti Ivana i ćerke ne želi da priča za medije.

- Ne pričamo o tome za medije. Sve ostaje između nas dve, ne izlazi u javnost.

foto: Printscreen/Zadruga

Goca između ostalog se osvrće i na brak sa Rašom Novakovićem. Ističe da joj ja drago što deluje da ona vodi glavnu reč u braku, ali da to zapravo nije tako.

- Mi volimo da to tako izgleda i zbog medija i zbog moje reputacije. Ne želim tu svoju reputaciju opasne žene da srušim, ali u krevetu glavnu reč treba da vodi apsolutno muškarac - zaključuje Goca.

Kurir.rs/D.P.

