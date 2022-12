DVE GODINE OD ODLASKA Džeja Ramadanovskog! Ćerka Marija: Žalim što nisam provela noć kod oca pred njegovu smrt

Šestog decembra navršavaju dve godine od smrti Džeja Ramadanovskog. Njegova mlađa ćerka Marija kaže da ne može da prežali što sa ocem nije provela noć pre nego što je zauvek napustio ovaj svet. U intervjuu za Kurir pevačeva naslednica, koja je pošla njegovim estradnim putem, otkriva kako izgleda život posle odlaska svoje najveće podrške. - Život izgleda onako kako mora. Verujte, meni je isto da li bila godišnjica ili dve godine ili svakodnevica, nedostaje svakako. Teško je, ali moramo dalje. Ni on ne bi voleo da me vidi tužnu.

foto: Printscreen/Pink

Da li se sećaš poslednjeg susreta i razgovora? - Umro je u nedelju, a ja sam se s njim videla u četvrtak. Tada već nije najbolje izgledao. Nije bio ni raspoložen. Videlo se da nije to to. Niko nije slutio da će umreti za tri dana. Žao mi je što to veče nisam ostala da prespavam kod njega, a osećala sam da nije sve kako treba. Da li ima nešto što je ostalo, a da si želela da mu kažeš? - On je znao da ga ja mnogo volim. Međutim, nekad pomislim da nije bio svestan koliko meni znači ne kao otac, već kao moj idol. Za mene on nije bio samo roditelj već veličina. Neću da budem lažno skromna, moj otac je ipak bio velika faca.

foto: Nenad Kostić

Koliko nedostaje unucima, sinovima tvoje starije sestre Ane? - Mlađi ga je video samo jednom. Stariji se seća i svakodnevno ga pominjemo. Priča šta je sve radio s dedom. I sestri je teško palo, ona je čak i živela s njim, samo što ona ima svakodnevne obaveze oko dece, pa nema toliko vremena da razmišlja kao ja. Da li su ga kolege zaboravile? - Iskrena ću biti. Nemam veze s njegovim prijateljima sa estrade. S nekoliko njih se čujem. Nisam neko ko će da juri njegove kolege za bilo šta. Ko nije tu, to najbolje tata zna, sve on vidi. Ne bih da komentarišem nikoga pojedinačno. Svi znaju da je moj tata bio gospodin koji nikoga nije želeo da blati, pa ću to sve prepustiti Bogu.

foto: Nenad Kostić

Šta se dešava s knjigom "Bela žena"? - Bila mu je velika želja da se to napiše, ali još uvek nije poznato šta će biti s tim. Bilo je reči i da će se snimiti film o njegovom životu, u kojem će glavnu ulogu imati Anica Dobra. - Kad je on umro, zvali su nas, svakako da bih želela da moja cela porodica učestvuje u tome u smislu da bude istinit film o njemu, a ne nagađanja. Sve što može da se prikaže jer je to zaslužio. Bio je skroman čovek, tako nas je i vaspitao. Andrijana Tomanić je žena koja je do poslednjeg dana bila uz tvog oca, kako emotivno tako i poslovno. - Sada je uz mene. Ona je bila sastavni deo njegovog života i privatno, kao član porodice. Svakodnevno se viđamo i najveća mi je podrška pored majke i sestre. Tu smo i u dobru i u zlu.

foto: Dado Đilas, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Šta je s tvojom karijerom? - Rale Ratković mi sprema pesmu. Malo je drugačija od onoga što sam pevala. Očekivanja mi nisu velika, šta bude biće. Deluje da na pravi način gradiš karijeru, bez skandala. - Ima nas raznih, ja, na sreću, imam vaspitanje. I da nešto hoću, ne bih smela, jer sam odgojena uz prave vrednosti.

foto: Nenad Kostić

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

