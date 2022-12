"MOJ POSAO JE OZBILJAN RUDNIK"! Tea Tairović otvorila dušu o emotivnom životu, bakšišu, a evo zašto još uvek nema DEČKA!

Pevačica Tea Tairović ne krije da voli da se druži sa svojom publikom, kao i da se na svakom nastupu lepo provede. Međutim, pevačica je u medijima pokazala svoju drugu stranu.

Iako kaže da je uvek dobro raspoložena, Teu smo više puta videli u ne toliko veselom izdanju.

- Ako ne spavate već treći dan i izletite napolje i neko vas slika u tom stanju, tada nisam raspoložena. I mi pevači smo ljudi i mi imamo dušu - rekla je Tairovićka, pa prokomentarisala da njen posao nije samo šminka-

- Tako je, apsolutno. Nijedan posao, a pogotovo ne ovaj, nije samo sjaj i šljokica, nego jedan ozbiljan rudnik.

Pevačica je otkrila šta je ovo što joj najteže pada kada je posao u pitanju.

- Transport od tačke A do tačke B, pošto prelazim velike relacije. Idi tamo, idi ovamo, pa čekaj, pa šta onda ako kasnim... - priznala je Tea.

Iako je jedna od najtraženijih pevačica, ona se ne slaže sa tim da je "kraljica bakšiša".

- To je sad jedna fraza. Je l’ vidite koliku moć imaju mediji, kada nametnu jedan nadimak i to u narodu ostane, ali ne smeta mi, lepo je biti kralj nečega. Ljudi osećaju kad im se neko da. Ja se, naravno, dajem na toj bini 100%.

Tea se dotakla i svog ljubavnog života, te ga uporedila sa ravnom linijom.

- Kod mene je jedna ravna linija i ništa se ne dešava. To mi sad jako odgovara, imam neki svoj mir. Samo mi fali od svih ovih turbulencija i loših letova da me još neko nervira. To mi ne treba - kaže Tea i ističe da joj momci prilaze na nastupima, ali da za sada nema ozbiljne ljubavne kandidate.

Na pitanje kakav mora da bude muškarac koji bi nju mogao da osvoji, pevačica je odgovorila:

- Ne znam, možda zato i nemam muškarca, jer ne znam šta tražim. Kad budem znala onda ću ga i naći.

