LJUBAV POČELI U RIJALITIJU, VARALI SE I TUKLI! Tomu Panića žena Nadežda preklinje jednu stvar, on odlučio da joj ispuni želju...

Bivši maneken i foto-model kojeg je šira publika upoznala u Zadruzi Toma Panić odlučio je da se vrati modi.

Na ovu odluku uticala je njegova supruga, pevačica Nadežda Biljić.

- Najveća Nadeždina želja bila je da se vratim modelingu i da opet postanem Armanijev maneken. Obećao sam joj da ću to učiniti iz ljubavi prema njoj, a sebi sam dao rok od godinu dana da se vratim u formu, smršam, sredim telo, uradim dobar buk i nađem dobrog skauta - rekao je Panić.

- Kada vidim ko se sve bavi modelingom i naziva foto-modelom, u meni proradi inat koji me tera da dokažem svima, a i podsetim one koji su zaboravili- ko je Toma Panić u tom svetu - rekao je on.

Podsetimo, pevačica i maneken često bili predmet medija zbog turbulentne veze kako u rijalitiju, tako i van njega. Nakon brojnih čarki, svada i nasilja usledilo je pomirenje i rođenje sina Longa. Sada su uplovili u mirne vode i deluje da je sve u redu.

