"SALE GLUMAC JE PREVARANT!" ŠOK optužbe na račun bivšeg zadrugara: Uzeo pare od čoveka za smeštaj na Tenerifama, pa ga blokirao!

Aleksandar Todorović, poznatiji kao Sale Glumac, prevario je čoveka koji mu je uplatio novac za smeštaj na Tenerifama.

Našoj redakciji javio se gospodin Dado (puno ime i prezime poznato redakciji), koji tvrdi da je žrtva prevare bivšeg srpskog glumaca, a koji je u središte javnosti nakon mnogo godina došao nakon učešća u rijalitiju "Zadruga 5".

foto: Printscreen

On je za svoje tvrdnje kao dokaz dostavio i fotografiju uplatnice, kao i Aleksandrovu potvrdu da je novac uredno primio od njega.

- Saša je od mene uzeo 350 evra kao kaparu za stan na Tenerifama, gde je trebalo da odsedam ove zime. Kada je to uplaćeno, počeo je da traži još novca od mene, iako to inicijalno nije bio dogovor. Uvideo sam da je stvar postala mutna jer je kompletna dotadašnja priča promenjena. Kada sam potražio svoj novac natrag, neko vreme se nije javljao i odgovarao na moje poruke, da bi me kasnije provocirao, govoreći kako me novac čeka na Tenerifama. Na kraju me je i blokirao. Kao dokaz, vašoj redakciji šaljem fotografiju uplatnice i njegovu potvrdu da je novac primio - kaže on i dodaje:

- Žalosno je što promociju na televiziji on koristi kako bi se bavio kriminalnim aktivnostima i samim tim baca ljagu na ime iste TV koja mu je pružila bezbroj drugih legitimnih mogućnosti. Zamolio bih vas da objavite ovu vest da bismo doprli do što većeg broja ljudi kako bismo sprečili da i sami ne postanu žrtve prevare - naveo je ogorčeni Dado za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Mi smo pozvali i samog Aleksandra za komentar na ove optužbe, ali je njegov broj telefona bio nedostupan.

Podsetimo, Saša Glumac najpoznatiji je po ulozi u filmu "Tesna koža", u kome tumači lik Pantićevog najmlađeg sina. Ostaće upamćen po sceni sa časa engleskog jezika, gde se muči da izgovori pravilno strane reči, pa se na kraju isplazio profesoru.

foto: Printscreen

- Dolazim sa Tenerifa. Nisam bio u Srbiji 30 godina. Glumio sam osamdesetih i devedesetih godina. Nisam bio pred kamerama dugo, u Beogradu nisam bio skoro 30 godina i rekoh, ajde malo da dođem. Želim malo da se skrasim u Beogradu. Taktiku za rijaliti nemam. Svi su uz mene. Ženio sam se tri puta, sad sam srećno razveden - rekao je Saša prilikom dolaska na snimanje profila za prošlogodišnju sezonu "Zadruge".

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)