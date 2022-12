ŠOK INTERVJU DRAGANE MIRKOVIĆ: Pevačica ogolila DUŠU, otkrila detalje šta se dešava u DVORCU u Beču, pa spomenula i RIJALITI

Kao i svakog decembra Dragana Mirković ugostila je brojne kolege u Požarevcu gde je snimala novogodišnji program. Svi koji su se odazvali pozivu, a ljubazno ih je dočekala i ugostila Dragana sa svojim suprugom Tonijem Bjelićem.

Ono što je mnoge obradovalo bio je i dolazak Seke Aleksić na koji se čekalo punih deset godina koliko njih dve nisu bile u komunikaciji. Pomirenje je, naravno, bilo tema nedelje, a njih dve su sa uživanjem celo veče pozirale zagrljene.

Naravno, bilo je neizbežno i pitanje, zašto su se posvađale i tako dugo ćutale.

"Seka i ja nikada nismo bile prijateljice. Mi smo bile dobre koleginice. Retko smo se viđale, samo na snimanjima, ali smo bile drage jedna drugoj. Ona je meni oduvek bila jako simpatična, luckasta. Ona je iz Bosne kao i moj suprug, i tu se napravila lepa konekcija. Onda smo ispale prilično naivne i dozvolile da nas takoreći posvađa plasirana priča kako je Seka rekla za mene neke ružne stvari, koja nije ni bila istinita. Nažalost, poverovala sam i to me je zabolelo. Jako su to uverljivo uradili i ja sam ispala naivnija od Seke i poverovala sam u te priče. Kad smo se čule ona je bila ljuta jer sam ja mogla da poverujem u to i onda smo zaćutale bez ružnih reči.

- Ja sam ćutala jer me je zabolelo to u šta sam poverovala, a ona jer je bila ljuta kako mogu to da pomislim. Letos na aerodromu sreli su se moj suprug Toni, Seka i njen suprug Veljko. Pozdravili se kao da ništa nije bilo. Bosanska veza. Ja sam već bila odletela i Toni mi se posle javio i rekao da se ispričao sa Sekom, na šta sam ja kazala - super. Kad je došlo vreme za snimanje novogodišnje emisije, ljudi sa televizije su je pitali da li bi došla i ona je rekla da sa zadovoljstvom želi da dođe. Ne postoji tu nikakav spektakl. Prirodna priča, tako je trebalo da bude. Ja sam srećna jer ne volim da imam neprijatelje, a ni negativnu atmosferu, posebno ne sa mojim koleginicama."

Posle svega da li može da se desi i duet sa Sekom?

"Iskreno, ja duete mnogo volim. To mi je interesantno. Dosadilo mi je da snimam solo pesme. Koliko je divno što sam u startu imala dobre pesme i solističku karijeru, sa druge strane nedostaje mi druženje sa kolegama. Onda kad se snimaju dueti mi se druižimo, pa se desi i neki zajednički koncert i bude super. Ako se pojavi dobra i pesma, ja sam raspoložena, naravno."

Da li bi volela da dođe do pomirenja i sa nekim drugim koleginicama, da se konačno zakopaju te ratne sekire?

"Ja nisam otkopavala nikakve ratne sekire. Niko nije čuo ni jednu jedinu ružnu reč iz mojih usta za bilo kog kolegu ili koleginicu. Da jesam, postojao bi nekakav dokaz, a ako ne postoji, to znači da níko za mene ne može da kaže da sam bila konfliktna. Ako je neko drugi to radio, na njemu je da te ratne sekire zakopa. Ja sam uvek za mir."

Ćerka Manuela je ugasila svoj Instagram profil jer joj ne prija pažnja medija, a Marko, koji je vrlo popularan ponekad ide sa tobom i na nastupe.

"Tako je. Marko ide, ali se trudi da ne bude viđen, hoće da ostane inkognito. Instagram je čudo, ne možeš da budeš nepoznat i Manuela se povukla. Njoj je to sve bilo previše, i znala sam da će tako biti. Marko je druga priča, njemu je sve to simpatično, ali nije zaluđen društvenim mrežama. Čak ga ne pogađaju ni stvari koje nisu tačne. Dok njoj to smeta."

Da li strogo procenjuješ njihove ljubavne izbore i veze?

"Ne, apsolutno. Koga god da odaberu biću najbolja moguća svekrva i tašta. Ta deca će biti maksimalno ispoštovana."

Koliko ti teško pada što deca ne žive sa tobom i Tonijem?

"Marko i Manuela žive u Beču zbog fakulteta. Žive u odvojenim stanovima, ali svaki slobodni trenutak koriste da dođu da nas vide, znaju koliko nam nedostaju, ali smo Toni i ja napravili i neke male, slatke zamke u dvorcu, znamo šta vole, pa da vidite kako su sa vikendom svi kod nas. Odjednom je u Beču sve nezanimljivo, a kod nas se igra bilijar i svašta nešto. Toni je hteo da napravimo kao neki Diznilend, i bio je u pravu. Ja najviše podetinjim."

Je l savetuješ decu na šta da obrate pažnju pri upoznavanju i druženju sa drugim ljudima, da ne bi bili iskorišćeni i povređeni?

"Dok se nije znalo kako izgledaju i zapravo, čija su deca, nije bilo potrebe za tim. Drago mi je što su kasno otvorili Instagram profile jer su pre toga već mogli da steknu neko iskustvo u poznavanju ljudi. Onda su shvatili da ih ljudi vole jer su takvi kakvi jesu. Sad su zreliji, ali imaju i to neko šesto čulo na majku. Na mene su talentovani za muziku. Manuela ima prelep glas, a Marko sjajno svira klavir."

Marko je jako zgodan i lep, privlači pažnju, da li se plašiš da ga neka starleta ne obrlati?

Jel si upoznala nekog Manuelinog dečka?

"Još nisam. Ona je prilično povučena devojka. Strašno liči na mene. Ja sam u 21. godini imala prvog dečka. Ona ne voli da izlazi, nije u fazonu sređivanja, izlazaka. Očekujem da se uskoro i to dogodi. Karakterno baš liči na mene, pa verujem da će i te stvari da se promene.

Da li planiraš da i ti snimiš svoj rijaliti, kao što to rade neke tvoje koleginice?

"Sa kim da ga snimam? Sama sa sobom? Moj život je previše interesantan, bili biste iznenađeni da to vidite. Ipak, za rijaliti bi trebalo da se snima cela porodica, a od mojih članova možete sve da tražite samo to ne. Tako da, ništa od toga. A čak i da oni pristanu, ja ne bih želela. Skoro sam 40 godina u javnosti, moj život je odavno ogoljen, svi sve znaju, samo ne znaju kako izgledam kad ustanem i pijem prvu jutarnju kafu i kako funkcionišem sa decom, ali to je lepo i emotivno. Mene biste pre videli tužnu nego ljutu. Mediji me rastuže i samo su me deca videla da plačem zbog lažnih natpisa. Ja još nisam naučila da se nasmejem na sve to. Smatram da sam previše normalan i dobar čovek da bih bilo šta tako loše zaslužila. Meni je jasno da nekad mora i laž da se objavi, ali me uvek zaboli. Inače sam jako pozitivna i vesela."

Sina Marka već vide kao velikog zavodnika kog obožavaju tvoje mlađe koleginice?

"Ja ne ulazim u to niti pratim tu vrstu dešavanja. Moj sin fino izgleda, i to je ok, ali prvenstveno je kvalitetna mlada ličnost. A devojke i treba da ga vole. Što se tiče koleginica, to ne znam. Ko god došao u njegov život za mene je apsolutno dobrodošao, samo neka je kvalitetna i dobra osoba."

Koju mlađu koleginicu bi volela za snajku?

"To je preuranjeno pitanje jer on tek u februaru puni 22 godine i rano je za snajke. Kad bude neka novost, javljam. A i da ne javim, saznaćete."

Bliži se Nova godina, provešćeš je radno. Koju pamtiš kao najbolju?

"U srcu su mi nove godine kad su deca bila mala, kad smo slavili kod kuće. Tada nisam pevala za doček jer su mi deca i porodica bili najvažniji. Što se tiče radnih godina, ima ih puno, bilo je i rekorda, divnih nastupa, Zlatibor i trg su mi ostali u sećanju. Možda jer ranije nisam pevala po trgovima, to je obično bilo rezervisano za druge ljude, pa mi je bilo interesantno. Fanovima je bitna moja energija, osmeh, ljubav, a kako izgledam, i šta sam obukla e poslednja stavka. Ljudi su prepoznali i zavoleli me takvu kakva jesam. Ne možeš da isfoliraš neke stvari."

Ako uzmemo u obzir da si ostvarila sve što je moglo, šta je to čime Toni može da te iznenadi?

"Mene mogu da iznenade pokloni koji nisu skupi. Radujem se detaljima. Ne vo- lim skupe poklone, oni čine da mi bude neprijatno. Samo suprug ima pravo da mi kupuje skupe stvari. Volim skromne poklone sa puno ljubavi. Fanovi najbolje znaju koliko se radujem svakakvim, takozvanim, glupostima."

Sa druge strane, on najbolje zna da te ispromoviše.

"Istina živa. Meni je uvek neprijatno, ali niko se ne hvali svojom ženom kao moj Toni. Druži se sa Van Damovim prijateljima, kolegama iz Amerike, Francuske. Sad svi oni znaju za mene i prate me na instagramu, dopisujemo se. Kad Toni počne da priča o meni, to je vau i svi moraju da me za- prate. Svetske zvezde nisu opterećene. Kada vide da je neko dobar sa njima i bez nekog interesa, tu je druženje fenomenalno."

Tvoj stil oblačenja i hvale i kritikuju, kako gledaš na to?

"To sam ja. Nemam stiliste. Oblačim ono što volim i što mislim da mi dobro stoji. Pa nekad i pogrešim, ali ja sam to. Jednom prilikom me je Baja pitao za jednu haljinu čija je, odnosno koji brend. Rekla sam mu da je no nejm. Rekao je da mi fenomenalno stoji, da tako i treba. Nikada nisam želela da slepo pratim trendove, jer onda to ne bih bila ja. Čak i u mladosti. Za mene bi i tada bilo veliko poniženje da me nazovu seks simbolom. Ne kažem da je to loše, već samo da to nisam ja, niti da je to put koji želim da mene obeleži. Ja sam nešto drugo. Zašto je pokojna Marina za mene napisala pesmu Dobra devojka. To je moje obeležje iz tog vremena, a ne seks simbol."

Da li ste i dalje u kontaktu sa Van Damom?

"Kako da ne. Družimo se porodično. Upoznala sam i njegove roditelje. Jako mi je slatko kad, na primer, njegova majka zna da smo mi skupa, pa često zna mene da pozove da vidi kako smo, da li smo dobro. Ma koliko mi bili stari, za naše roditelje uvek smo deca. On i generalno njegova porodica su divni, tako normalni ljudi da ja nemam reči."

