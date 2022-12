"UZELI SMO KUĆU U MAJAMIJU" Viki Miljković PROŠIRILA BIZNIS, pa se pohvalila! IMA SE, MOŽE SE!

Pevačica Viki Miljković pored pevanja i učešća u "Zvezdama Granda" razvila je i biznis s nekretninama, a sada je posao proširila i na drugi kontinent.

Kako se nedavno saznalo, Viki osim u Beogradu, sada posluje i u Dubaiju, Nemačkoj i Turskoj. Međutim, Miljkovićka je sada izjavila da putuje u Ameriku na turneju, te da je tamo "uzela" kuću:

- Jedva čekam zaista da odem, nisam dugo bila, a obožavam publiku u Amrenici, ide i pobednik Nermin Handžić, biće fanstastično. Idem sada nakon 10. godina u Ameriku, zaista nisam dugo bila. Tamo je neka posebna enegrija i publika, uvek se lepo provedem. Poslednji put sam bila na turneji sa Sašom Matićem i bilo je sjajno. Sada sam rešila da slobondno vreme iskoristim kako bih se i odmorila. Uzeli smo jednu kuću u Majamiju, da se malo odmorimo, zaslužili smo, dugo nismo imali odmor. Te nedelje ćemo se odmoriti i imati jedan nastup, nakon toga idemo u Čikago za Novu godinu. Spremili smo i poseban repertoar za ove koncerte, biće tu dobre muzike, mojih hitova i sa tim repertoarom nastavljamo da radimo kada se vratimo na ostalim nastupima – dodaje ona.

Pevačica se osvrnula i na novu sezonu „Zvezda Granda“ i priznala da li i ove godine ide na pobedu:

- Radila sam sa prvom grupom kandidata, to je grupa koja je prošla već prvi krug. Sada radim sa njima pre odlaska u Ameriku i kada se vratim nastavljamo dalje. Inače smo stalno sa kandidatima na online vezi, tako se viđamo, biramo pesme i vežbamo. Rano je još da se komentariše pobednik, tek smo završili prvi i počeli drugi krug. To je zaista dugačak put do finala, pobednika možemo tek da komentarišemo negde u aprilu – zaključila je Viki.

