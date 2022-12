OVO SU SVI DETALJI PREKIDA PRIJATELJSTVA KIJE I MILANA! Voditelj razvezao jezik, otkrio i kakav DOGOVOR IMAJU

Kristina Kija Kockar i voditelj Milan Milošević, su bili izuzetno dobri tokom emitovanja "Zadruge 1", u kom je Kockareva i pobedila, a onda je odjednom prijateljstvo naprasno prekinuto. Sada je voditelj rešio da prekine ćutnju, te je otkrio u kakvom su sada odnosu.

Naime, kako je Milan istakao, među njima nikad nije bilo zle krvi, a voditelj je otkrio i razloge za prekid prijateljstva, ali i na koji način su odnovili odnos i kakav dogovor imaju.

foto: Printscreen

- Kijin i moj prekid prijateljstva je bio lične prirode. Nismo mi zaratili zbog posla, niti bilo šta slično. Nisam nikad osporavao njen rad, niti bilo šta. Mi smo imali privatno nekih nesuglasica i to je to. Posvađali smo se privatno, potpuno nebulozno. Mi smo se onda pomirili potpuno spontano, počeli smo da se kuckamo, dopisujemo, komentarišemo neku temu... Onda je ona mene ponovo zapratila na Instagramu, i ja nju i tako je to krenulo. Uglavnom, nikad nije bilo zle krvi među nama, Kija je meni baš draga i volim da se sa njom dopisujem i ćaskam na razne teme. Mi se ne viđamo trenutno, ali to ne znači da nećemo, ići ćemo u neki provod uskoro, dogovorili smo se - poručio je Milan Milošević.

foto: printscreen

Podsetimo, Milan je svojevremeno za medije, progovorio o prekidu prijateljstva sa Kockarevom, i tom prilikom je priznao, da mu je ona zamerila neke stvari:

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje, zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli, ali sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem, došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije to kao pre - ispričao je Milošević za "Republiku".

