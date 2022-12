NA VENČANJE STIGLA U GRTALICI, A EVO KAKO ŽIVI U KANADI! Glumica progovorila o braku i životu van Srbije, ovo joj je NAJSTRAŠNIJE

Glumica Sofija Rajović, koja se u februaru tajno udala, progovorila je o bračnom životu i životu u dalekoj Kanadi.

- Mnogo je mirnije i stabilnije, mnogo je bolje otkad sam se udala. Kada se stvari nameste, tada se udajte, devojke uvek sačekajte malo, ako treba! - rekla je Sofija za Pemijeru.

- Lakše je od kada sam se udala, jer imam izvanrednog muža. Jedina drama je bilo putovanje u Kanadu, ali sada se to okrenulo, jer će on dolaziti ovde u narednom periodu. Nikada pre toga nisam živela u Kanadi, tamo mi je sve hladno.

- Spontano je tamo skupa reč, nisam nikoga tamo upoznala niti imam potrebu za novim prijateljstvima. Tamo sam sva isprogramirana, trening, hrana, spavanje, briga o mužu. Jesam tamo više bila nego ovde u poslednjem periodu, ali da se konačno tamo preselim nije opcija - rekla je glumica.

Podsetimo, u februaru ove godine udala se Sofija Rajović daleko od očiju javnosti, a svog partnera drži podalje od javnosti i ne želi da otkrije njegov identite.

- Moj suprug i ja želimo da on ne bude izložen javnosti jer se ne bavi javnim poslom. Najbitnije je da sam napravila pravi izbor i da sam presrećna. On je čovek koji me vrlo dobro poznaje, a ono što je takođe važno jeste da smo jedno drugo prihvatili sa svim našim vrlinama i manama i da se jako dobro razumemo.

Glumica je ipak otkrila detalje venčanja.

- Venčali smo se na Kalemegdanskoj terasi. Bilo je bajkovito. Najbitnije je da smo se svi dobro proveli i da su energija i raspoloženje nas gostiju u svakom momentu bili na vrhuncu. Nismo se venčali u crkvi, to smo ostavili za neki drugi put jer nama nikada nije dosta razloga za slavlje. Oboje smo veselog duha i volimo da okupimo drage ljude uživamo s njima.

- Spektakl bio kako smo došli do hotela. Posle dva sata bezuspešnog zvanja svih beogradskih taksi službi, nas nekoliko je krenulo peške i u tom momentu naišla je grtalica koju sam zaustavila i taj gospodin nas je odvezao. Ne shvatate koliko smo mu svi zahvalni na tome - rekla je Rajovićeva.

