STOJA SE SELI IZ SRBIJE! Pevačica donela ŠOK odluku: Evo gde i u kom LUKSUZU će od sada živeti i kakvi su joj DALJI PLANOVI!

Stojanka Novaković Stoja rešila je da napusti Srbiju i da se preseli u Hrvatsku.

Kako Kurir saznaje, pevačica je odlučila da se preseli u Pulu, gde je već mesecima u potrazi za kućom u kojoj će živeti sa suprugom Igorom, koji je arhitekta po struci, pa joj on mnogo pomaže pri izboru nove nekretnine.

Njih dvoje su sigurni u svoju odluku da život nastave na moru, ali dvoume se da li će kuću na Bežanijskoj kosi u kojoj su godinama živeli da prodaju ili da nastave da je izdaju, kao što su to i dosad radili, pošto su mahom živeli na imanju u Perlezu.

- Stoja i njen suprug duže vreme traže kuću gde će se preseliti. Ona je bila već dva, tri puta u Puli u kratkom vremenskom periodu da bi videla kakvih kuća ima u ponudi. Najverovatnije će se odlučiti za kuću u poznatom naselju Zelenika s veličanstvenim pogledom na more. Odluku o preseljenju su već doneli, to im je prioritet za narednu godinu. Njih dvoje sad samo razmišljaju o tome šta da rade s kućom na Bežanijskoj kosi - da li da je prodaju, pošto imaju nekoliko primamljivih ponuda, ili samo da je izdaju kao što su dosad radili, otkad su se preselili u Perlez. To imanje će svakako zadržati jer je Stoja jako vezana za njega i to se ne dovodi u pitanje - završava naš izvor.

Ipak, i pored toga, Stoja će nastaviti da se bavi pevanjem, pa će iz novog porodičnog doma ići na tezge i uveseljavati svoju publiku širom zemlje i regiona.

