ŠOK INTERVJU STOJE NOVAKOVIĆ! Oplela po celoj ESTRADI, baš potkačila Daru Bubamaru, a NJOJ će ipak uvek čuvati LEĐA

Posle duže medijske ilegale Stojanka Novaković Stoja objasnila je zašto ne želi da se druži sa kolegama i dolazi u emisije.

"Ja ne mogu da se pojavljujem tamo gde su nebitne face. Nekad se znalo gde se pojavljuju pevači, gde sportisti, a je ne vidim sebe u društvu nekih nevažnih ljudi.

Ne bih da vređam, ali znate o kome i čemu pričam. Ja se ne snalazim najbolje u tom okruženju. Ne možemo svi biti u istom košu. Ima me svuda samo me nema u medijima. Kad nemam ništa novo da predstavim, zašto bih se pojavljivala. Ja nisam žena od skandala, a kad toga nema, mediji nisu ni zainteresovani.

Šta kažeš za pomirenje Dragane i Seke?

"Ispratila sam to, naravno, Lepo je to. Radujem se da je posle toliko godina došlo do pomirenja. Za deset godina čovek sazri."

Da li ćeš se i ti onda pomiriti sa Darom i Sekom?

"Kad god se vidim sa Darom mi se pozdravimo normalno, sad to što se ona pali na medijske natpise i kad je pecnete, to je njen problem. Meni je Dara simpatična, ja nju volim, dobra je drugarica, ali se brzo pali. Samo bi da brže bolje odgovori, a ja pri tom nisam ništa loše ni rekla o njoj.

Priča se da si ti kraljica bakšiša?

"Jao, sad su svi kraljevi i kraljice bakšiša. Ispašće da se guram. Nisam ja to. Ja sam kraljica svog posla. Volim da zabavljam publiku. Od bakšiša se nisam obogatila. Ne radim puno veselja, samo ako neko baš ima para. Ne mogu da idem sa veselja na veselje, to zaista ne mogu. "

Opet variraš sa kilažom, jel se to vraća stara Stoja? Tamna kosa, obline?

"Možda se opet vratim u plavo, ne držite me za reč. A sa kilažom uvek variram, pa i sad. Nikad više neću biti mršava. Nemam volju za treningom. Ja ne volim da se patim, volim da jedem. Jedva čekam Božić da se dobro najedem. Sad idem kod zubara, radim zube, pa i da hoću da pošteno jedem, ne mogu. A opet ništa nisam smršala."

Kakve su kolege prema tebi? Ima li više nadobudnih ili ljubaznih kad se sretnete?

"Ja te uobražene ne primećujem, gledam svoja posla. Svi uspešni ljudi koji nemaju neki kompleks se javljaju jedni drugima. Što se tiče mladih, sve ih je više, i ne znam više ko je ko, pa ne mogu sve ni da ih primetim."

Jel osećaš sujetu kolega?

"Pa i ove što rade po prodavnicama imaju ljubomorne koleginice. To je skroz normalno. Dobro je kad postoji taj takmičarski odnos u poslu. Meni je to ok, volim izazove."

Radila si duet sa Kijom. Da li se čujete?

"Ne, nismo u kontaktu. Tad sam joj pomogla. Tražili su to njeni saradnici, pitali da li sam zainteresovana. Ona je moja zemljakinja, odnosno, ona je iz Zrenjanina, a ja iz jednog malog sela pored. Nas dve se nikad nismo družile, ali na snimanju pesme i spota je bilo korektno i fino."

A sa Šakom da li se čuješ?

"On je mnogo dobar gradski pevač. Meni se jako dopada sve što radi, mi smo dobri prijatelji."

Jel imaš pravog prijatelja na estradi?

"Nema toga, to ne postoji. Nema prijatelja, postoji samo poštovanje. Ali, Jelenu Karleušu ću uvek braniti i podržavati. Ja nju uvek bodrim. Ona mnogo ulaže u sebe, izgleda brutalno i skidam joj kapu."

Šta ima novo kod tebe?

"Selim se u Pulu. Sad sam u Perlezu, tu mi prija da budem, tu sam rođena, ali za godinu dana se selim tamo. Biću na relaciji Pula - Beograd."

