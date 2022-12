DEJAN PRVI PUT PRED KAMERAMA NAKON PREVARE! Progovorio o RASKIDU SA Aleks, novoj devojci, pa ŠOKIRAO IZJAVOM O FILIPU

Dejan Dragojević je na prvom medijskom pojavljivanju nakon javne prevare, progovorio o aktuelnim dešavanjima, emocijama prema bivšoj devojci, ali i prema Filipu Caru, koji je već drugi put uradio gotovo istu stvar.

Dejan je na samom startu otkrio kako se oseća nakon javne prevare, ali i čime se bavi od kada je ostao sam.

- Nema šta da budem bolje, ja sam na snimku koji sam izbacio rekao kako stoje stvari. Najveće zasluge idu Davidu, koji je stalno uz mene. Nemam vremena da gledam rijaliti, bavim se sobom, putujem, radim na nekom biznisu i to je poslednje na šta obraćam pažnju. Ne stižem ni portal da otvorim, na telefonu je sve i svašta, da ti ne pričam... Svašta mi ljudi šalju, da znam ko mi šta misli i šta se dešava ali ne želim da budem informisan... - govorio je Dragojević.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Pobednik pete sezone, priznao je i šta kaže mama Biljana na sva dešavanja i otkrio da li prati rijaliti.

- Kada David i ja nismo u rijalitiju, mama ne obraća pažnju. Jeste da nam je Pink stalno upaljen, ali sa druge strane, ne pričamo o rijalitiju i tim temama - rekao je Dejan.

Aleksandra je nedavno izjavila da nije podržana od strane Dejana u nekim situacijama, a Dragojević je na to, u svom stilu, imao itekako šta da kaže. Takođe, prokomentarisao je i njenu izjavu da su emocije prema njemu jednostavno nestale.

- Sve su to izgovori. Nema potrebe da sada pričam o tome, da kao branim sebe, napadam nju ili obrnuto... Njoj je želja za rijalitijem bila mnogo veća nego za opstankom u spoljnjem svetu. Ja kada sam izašao iz rijalitija, vratio sam se u svoju dečačku sobu, nisam imao sebe, izgubio sam identitet, tako da nisam imao ni svoju sigurnost a kamoli da budem sposoban da je pružim nekom drugom. Sve što se vuklo kroz peticu, samo je nastavak sve onoga što ljudi imaju u podsvesti. Svi neki odnosi koji su se spekulisali, eskaliralo je u veze, vezice... Bilo je mnogih situacija čak, koje sam ja zamerao, nisam razumeo potrebu za nekim stvarima, ali sada smo videli u šestoj sezoni, odakle ista - rekao je Dejan.

Dejan je progovorio i o zetu, Filipu Caru, koji je pored zakonite žene, uspeo da mu skine i novu ljubav, sadašnju devojku.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Svako u životu treba da ima jednog Filipa, koji će ti uvek otvoriti oči. Meni je on drag! U početku mi je možda bilo krivo, ali kada sam video šta mi se sve otvorilo, nema potrebe da imam gard... Sve što uzima, meni nije valjalo, tako da je sve u redu - nasmejao se Dejan.

O razvodu i svim spekulacijama, Dejan je otvoreno objasnio kada će se to dogoditi, ali i otkrio da li se susreo sa bivšom suprugom. Dragojević je i priznao da li ima novu devojku, kao što su domaći nedavno pisali.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- To će se vući dok sam živ, cela ta priča. Razvod će se desiti u skorom periodu. Nismo se sreli, ne posotji ni šansa za to jer ne idemo na istim mestima... Ne idem nigde gde se kreće 90% ljudi... Volim neutralne mase. Ja sam se samo sprdao, tako se pisalo... Suludo bi bilo i da imam nekoga, jer bi to bila ista emocija a drugi akteri. Treba da dam sebi vremena, da se malo izluftiram, iskuliram, pa ćemo lako kasnije... Želim da se tetoviram, iako mi i David i mama govore da ne treba, ali eto to mi je sada kao simpatično - nasmejao se Dragojević.

Kurir.rs