"OTIŠAO JE U NEBESKO KRILO SVOJE MAJKE..."Estrada se dirljivim porukama oprašta od Laće Radulovića! OGROMNA TUGA

Nakon tragične vesti o smrti sina Marine Tucaković, estrada je ostala u šoku i ne prestaje da se oprašta od talentovanog tekstopisca i autora.

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, inače velika prijateljica Marine Tucaković, uputila je saučešće Futi, koji je ostao prvo bez jednog sina, onda bez supruge, a sada i bez drugog.

- Otišao je mlad, talentovan čovek, sin mojih divnih prijatelja, moje nikada prežaljene Marine! Velika tragedija za jednu porodicu. Bio je buntovan i svoj. Neka mu je laka zemlja. Sada je majka sa svoja dva sina na nebu - rekla je Ceca za Blic.

Odmah potom se oglasila i Anastasija Ražnatović, koja je takođe izjavila iskreno saučešće porodici Radulović.

- To je velika tragedija, jako mi je žao. Najiskrenije saučesce njegovom ocu Futi - priča Anastasija za Informer.

Pevačica Dara Bubamara je bila jako bliska sa porodicom Laćom Radulovićem. Sarađivali su godinama i štaviše dogovorili se da kada se Laća vrati iz Izraela da nastave poslovnu saradnju. Sada, nažalost od toga nema ništa.

- Šta da vam kažem. Ne mogu da verujem. Čuli smo se u nedelju uveče. Zvao me je na video poziv. Bio je sa prijateljima iz Novog Sada u Izraelu.Na vezi smo bukvalbno godinama. Živeo je za vereme korone blizu mene u Novom Sadu. Bio je u mom stanu u Barseloni u mom stanu jedno mesec dana tamo. Šokirana sam. Sad ću da sednem jer mislim da je neka laž i ne mogu da verujem šta se dešava - šokirana je pevačica za Kurir.

Ana Nikolić se oglasila na društvenoj mreži Instagram, sva uznemirena i uzrujana. Ona je inače oduvek isticala kako joj je Marina kao druga majka, te ne čudi bol koju oseća, nakon vesti o Laćinoj smrti.

- Laća je bio moj prijatelj, drug, saborac i saradnik. Sin žene koju sam volela kao majku. Žene koja mi je bila kao majka. Bili smo jedno uz drugo u mnogim teškim momentima i vest o njegovoj smrti me je pogodila kao grom iz vedra neba. Ne mogu da verujem da ga više nema, da me neće zvati u dva ujutru, da mi neće slati kilometarske glasovne poruke... Da me neće zasmejavati i nervirati. Bio je talentovan, nadaren poput svog oca i majke. Bio je umetnik, a umetnicima u ovom surovom svetu nije lako. Nadam se da će pronaći mir kraj svog brata i majke za kojima je mnogo patio - napisala je Ana Nikolić na pomenutoj mreži.

Među brojne kolegema i prijateljima koji se opraštaju od Radulovića, bila je i Milica Todorović.

"Počivaj u miru, druže...Koliko tužna vest", napisala je Milica na svom Instagram storiju.

Vest o smrti tekstopisca Milana Radulovića Laće zatekla je mnoge, a među brojnim poznatim ličnostima, od Laće se putem Instagrama oprostila i Ana Bekuta.

- Naš dragi Laća otišao je u nebesko krilo svoje majke, od koje je nasledio najlepše osobine. Ceo dan ne mogu da sročim nešto pametno, pa sam odustala. Nema šta smisleno da se kaže kada ode čovek od 36 godina - napisala je Ana.

Saša Matić takođe nije krio tugu zbog prerane smrti mladog umetnika.

- Velika tragedija. Jedan mladi čovek je mogao toliko toga još da uradi i napravi, pogotovo što je imao odličan talenat za muziku. Ne mogu da zamislim kako je Futi posle svega što je proživeo poslednjih godina. Njemu je danas najteže i svim srcem sam uz njega - izjavio je Saša za Blic.

Ivana Rašić, poznatija kao MC Sajsi jedna je od poslednjih koja je sarađivala sa Milanom Radulovićem Laćom, sinom Marine Tucaković, koji je preminuo na ulici u Tel Avivu.

- Ovo je veliki šok i gubitak, saučešće porodici. Jako sam potrešena - poručila je Ivana, prenosi Informer.

IN MEMORIAM: Sećanje na Milana Radulovića U znak sećanja na tekstopisca Milana Radulovića Laću Kurir televizija će večeras u 22.50 reprizirati emisiju "Realna priča", u kojoj je on početkom godine izneo svoju životnu priču.

