Modni fotograf i influencer Dušan Petrović izdvojio je vreme da napravi najlepše fotografije voditeljki Isidori Lukić.

Ona ga je pitala koji su trikovi za lepši izgled na slikama, a on je odao trik sa obrazima, ali je naznačio jednu stvar kao najbitniju.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:24 MODNI FOTOGRAF JE SLIKAO VODITELJKU USRED EMISIJE! Otkrio trikove za lepši izgled, ALI JEDNA STVAR JE NAJVAŽNIJA!

On je rekao da postoje razne "fore" za to da fotografija bolje izgleda, ali je rekao da je energija presudna za to, pa je odao svoj trik za fotografisanje koji licu daje lepše konture.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs