DALILA I DEJAN SU SE POMIRILI! Šok tvrdnja Aleksandrine majke Slovenke, otkriva gde su putovali ZAJEDNO! Aleks je sve SAZNALA!

Bivši zadrugari Dalila i Dejan Dragojević, koji su u prošloj sezoni ,,Zadruge" žrtvovali brak zarad rijalitija, izgleda da su ponovo našli zajednički jezik zbog popularnosti i para. Naime, njih dvoje su se pomirili i imaju mnogo zajedničkih planova kako da zarade velike pare i budu i dalje u igri, što tvrdi i majka Dejanove doskorašnje devojke Aleksandre Nikolić Slovenka Lunis.

Nakon što je Dalila otkrila da sa Dragojevićem priprema novi projekat, navodno, snimanje igrane serije po motivima iz njihovih života, a pod nazivom ,,Zabranjena ljubav", oglasila se i Aleksandrina majka, koja tvrdi da su oni te planovi skovali odavno.

- Čula sam da se to pomirenje desilo još ranije, a to je došlo i do Aleksandre. On je i sam govorio da ide kod hodža da mu skidaju magiju koju mu je Dalila bacila - rekla je Slovenka za Svet, pa dodala:

- Dalila je bila sa Dejanom na odmoru na Zanzibaru pet dana, pa se vratila. On se tad pravdao da neće da sedi u četiri zida i gleda u kompjuter. U rijalitiju se ništa nije dešavalo, ali njemu je kao smetalo što se Zvezdan šeta u vešu pred Aleks. On se tad ogradio od nje.

Ona se zatim osvrnula i na ranija pisanja Srpskog telegrafa da je Dragojević potrošio pare njene ćerke koje su ostale kod njega, kao i da joj ni sve stvari nije vratio.

- Posle 20 dana je meni rekao da je najbolje da raskine s njom, a osim četkice za puder, ništa više nije dao, ni ono što je od fanova dobila - zaključila je Aleksandrina majka.

S druge strane, Dragojević se po pitanju pomirenja s Dalilom ne oglašava, verovatno u strahu da ne izgubi podršku koja ga je u ,,Zadruzi 5" i dovela do pobede, a na njenu objavu o zajedničkoj saradnji su odmah počeli brojni komentari na mrežama u kojima ga fanovi optužuju što je ponovo u kontaktu sa ženom koja ga je upropastila. Zato je snimio video na svom Jutjub kanalu u kome se pravda da Dalila od svega pravi marketing i da on nikada ne bi pristao da radi sa njom, te pokazao srednji prst.

