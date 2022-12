ŽIVKOVIĆ HOCE DA SE POBRATI SA KATARINOM GRUJIĆ, ALI GA OVO SPREČAVA! Progovorio o ODNOSU sa pevačicom, sve iznenadio

Pevač Uroš Živković poznat je po svom dobrom glasu i sjajnim pesmama, a među kolegama važi za velikog prijatelja i dobrog saradnika.

Mladi pevač nikad nije krio da se i privatno druži sa koleginicom Katarinom Grujić, te su jedno vreme bukvalno bili nerazdvojni. Međutim, malo ko zna da je njihovo prijateljstvo toliko jako da su se i orodili.

foto: Kurir televizija

Do ovog čina došlo je na Kaćinom rođendanu pre više od dve godine, a sad je pevač progovorio o odnosu sa koleginicom

- Da sad imam sestru. Čuo sam da pravoslavna crkva ne podržava to pobratimstvo. Videćemo, bitno je da mi znamo šta nama to znači i koliko smo vezani i neka tako ostane do kraja života. Ja volim i nju i celu njenu porodicu - rekao je pevač i dodao da čvrsto veruje u muško - ženska prijateljstva.

foto: Printscreen/Instagram

- Ona je prvo brat u duši. Takvo prijateljstvo je retkost. Ima mnogo naših kolega, mi smo svi privatno jako dobri, ali se sve svodi na posao, od rođendana do rođendana, od promocije do promocije, nisu tu tako učestala viđanja. Ja se sa Kaćom čujem četiri, pet puta nedeljno - ispričao je Uroš.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:25 VLADIKA MI JE UPUTIO REČI KOJE SU ME DOTUKLE! Katarina Grujić iskreno povodom ćerkinog 1. rođendana: SUZE SAM RONILA