HARIS BERKOVIĆ UPAO U STAN RADE MANOJLOVIĆ?! Evo šta se sve dešavalo iza zatvorenih vrata! Sve kriju od NJEGA

Rada Manojlović i Haris Berković izgladili su sve nesuglasice i rešili da se pomire, ali svoju vezu prema pisanjima medija oni vešto kriju jer se otac Rade Manojlović protivi i ne odobrava je jer smatra da je pevač sve ove godine obmanjivao njegovu ćerku. Haris je u poslednje vreme bio ozbiljan u nameri da ponovo osvoji pevačicino srce i uporan da se sa njom vidi, te su neprestano bili u kontaktu, a zatim su se i sreli.

Čim je iz Bosne došao u Beograd, Haris je pohitao kod Rade u stan gde su ozbiljili ozbiljan i veoma dug razgovor.

- Rada i Haris su se pomirili nakon što su obavili dug razgovor. Shvatili su gde su grešili kao i da su emocije i dalje prisutne. Međutim, Rada mu je jasno stavila do znanja da ne želi da se zabavljaju godinama, jer ona već ima dovoljno godina i želi da se ostvari kao majka na šta je on rekao da je shvatio da sa njom želi sve. Ipak, oni još ne žele javno da priznaju vezu, a razlog je otac Rade Manojlović. On je ljut na Harisa, smatra da se poigrao sa njegovom ćerkom i da je protraćio njene godine. Najviše od svega želi da dobije unuče i kada bi mu Rada javila da je trudna sa Harisom tek tada bi omekšao. Zato su odlulčili da se viđaju isključivo u njenom stanu, da vide kako će dalje funkcionisati i da li nova šansa koju su dali jedno drugom ima smisla - ispričao je dobro obavešteni izvor blizak pevačici.

- Koliko znam, kada prođu praznici njih dvoje planiraju da odu na odmor u Dubaji, kako bi se odmorili i posvetili jedno drugom. Rada je rekla Harisu da ni svojima ne priča da su opet zajedno već da puste vreme da se sve iskristališe - završava izvor za "Star".

