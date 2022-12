SIN NAŠE VODITELJKE ŽIVI U SAMOM LUKSUZU: Stan mu u ELITNOM naselju, a bez ovog KUTKA nije moglao da zamisli DOM (FOTO)

Sin Jelene Bačić Alimpić Marko se nedavno oženio svojom dugogodišnjom partnerkom Antoninom, a nekoliko meseci kasnije usledile su radosne vesti - u porodicu stiže prinova!

Književnica i nekadašnja voditeljka je više od dve i po decenije u skladnom braku sa suprugom, istražnim sudijom Višeg suda u Novom Sadu, Miroslavom Alimpićem, sa kojim ima ćerku Dunju i sina Marka.

- Marko radi kao menadžer u jednoj američkoj firmi i odlično mu ide. Radujem se svakoj prilici da zajedno provodimo vreme. Moja deca nikada nisu volela da se pojavljuju u medijima. Istina, Dunji to manje smeta, ali Marko naprosto to ne želi, i ja to poštujem - rekla je jednom prilikom Jelena za medije.

Marko se ove godine oženio, a svekrva je podelila na Instagramu fotografiju sa svojom budućom snajkom.

"Priznajem, u početku nepoverljiva, jer zaboga, on je "sin jedinac, mater svima..." Onda je Antonina uplovila u njegov, naš, život, i iako mi je u početku bilo teško da prihvatim da će ga neko voleti kao ja, da će neka druga žena (a nisam Edipovska majka) biti pored njega kad ja nisam, vremenom sam shvatila koliko sam blagoslovena svojom budućom snajkom, i ako Bog da, majkom mojih unuka - poručila je Jelena uz fotografiju buduće snajke.

Antonina i Marko očekuju prinovu, a buduća majka je veoma aktivna na društvenim mrežama pa je tako pokazala njihovu ozazu.

Par živi u elitnom delu Novog Sada, a kutak su uredili do najsitnijih detalja. Sve je skladno i umereno, bez viška nameštaja, a naravno neizotavna je mini-biblioteka u stanu.

