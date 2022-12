KRALJ BAKRA OBEZBEDIO MLADOM MUZIČARU KONTRABAS OD 12.000 €! Majka pisala biznismenu, evo šta je on odmah uradio

Milan Popović je humanista za primer. To je mnogo puta pokazao na delu. Zbog velikodušnosti koju pokazuje, kralj bakra je omiljen u svom gradu Vršcu, a kako i ne bi bio kada se trudi da pomogne najugroženijim sugrađanima.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Iako o svojim velikim delima nikada nije želeo da govori u medijima, nesvakidašnji gest poznatog biznismena je završio na Tviteru.

- Često se u medijima povlači ime Milana Popovića, Vrčšanina, bogatog poslovnog čoveka, koji je poznat po tome što je bio u braku sa hrvatskom pevačicom Sverinom. A da vam ispričam priču kakav je on dobrotvor i koliko je dao svom gradu i komšijama - navedeno je u prvom tvitu.

foto: Printscreen

Javnosti nepoznat čovek kojeg na ovoj društvenoj mreži prati nekoliko hiljada ljudi je potom otkrio detalje:

- U Vršcu postoje dva momka koji su majstori na kontrabasu. Obojica dolaze iz skromnih porodica. Školovanje i usavršavanje je prilično skupo, a da vam ne pričam o ceni instrumenta koji sviraju. Nisam ni znao da kontrabas košta preko 6-7000 evra - piše u drugom tvitu.

foto: Printscreen

Treći je bio posvećen konkretnom problemu:

- Jedan od momaka nema roditelje koji su u mogućnosti da mu kupe nov kontrabas (oko 7000 evra) i zato je majka jednog dana napisala pismo gospodinu Milanu Popoviću, u nadi da on može da im pomogne. Žena je samo sela i napisala iskreno sve - tvrdi ovaj čovek.

Objasnio je i šta se dalje dešavalo:

- Prošlo je skoro pola godine, a od odgovora nije bilo. Ništa. Već je majka i zaboravila da je pisala pismo. Dođe i taj oktobar i rođendan malom muzičaru (17 godina). Roditelji organizovali ručak i pozvali rodbinu i prijatelje svog sina. U tom ispred kuće parkira kombi pošte - stoji u Tvitu detaljno objašnjenje.

foto: Printscreen

U tom stilu je i nastavio:

- Izlazi dostavljač i traži momka po imenu Stefan. Roditelji pitaju zašto ga traže i šta on je on poručio, a dostavljač zbog veličine paketa im kaže da je u pitanju neki naručeni nameštaj. Pitaju klinca šta je poručio i on kaže da nije ništa. Roditelji ne žele da prime paket, ali im momak iz pošte kaže da je sve plaćeno i da on mora da ostavi to njima, pa oni nek posle vide šta će. I roditelji čuvši da je sve plaćeno, prime paket. Otvarali su ga pažljivo, i kad su videli da je unutra čestitka za rođendan i nov kontrabas od 12.000 evra, počeli da plaču - pise na ovoj mreži:

foto: Dragana Kadic

Ali to nije sve:

- I ne samo instrument, već i nova torba za kontrabas koja vredi oko 700 evra. U posveti je stajala čestitka Stefanu za rođendan i jedno ime u potpisu- Milan. Eto kakav je to lik, nije odgovorio na pismo, ali je saznao ko su, ko je momčina i raspitao se kad je rođendan. Kruže o Milanu svakakve priče,da se obogatio ovako i onako, ali to što je on dao gradu u kom je rođen, što fiansira rad Narodne kuhinje u Vršcu i što pomaže onima koji ne stoje finansijski dobro ili darovite ljude, e tu mu skidam kapu - navedeno je na Tviteru.

foto: Printscreen

Tviteraš je objasnio i zbog čega je otkrio human čin Milana Popovića:

- I da, Milan je tražio od roditelja da priča ne izađe u jevnost preko medija, ali pošto ja nisam medij, eto.. Ionako nisam napisao prezime porodice koju lično znam, a i ime od klinca sam promenio da ne bi sad razni tragali za njima.

Još jednom, svaka čast Milanu Popoviću!

foto: Shutterstock, Damir Darvišagić

Ljiljana Stanišić

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:06 Milan sceniranje