BOBANA RAJOVIĆA U NAREDNOJ GODINI ČEKA OPERACIJA! Pevač rešio da poseti plastičnog hirurga, otkrio i šta planira da KORIGUJE

Pevač Boban Rajović podelio je utiske o 2022. godini, ali je potom otkrio i u kom pravcu želi da mu teče sledeća.

Najlepši trenutak u 2022. godini Boban ističe da mu je saznanje da će mu se starija ćerka ostvariti u ulozi majke.

- Recimo, najviše i najupečatljivije što sam čuo jeste kada mi je starija ćerka ostala trudna! Suze radosnice i zaista sam bio srećan. To smo dugo čekali, a i iz razloga što je to neki osećaj, za koji su mi pričali, ali nisam verovao da je to osećaj kao da dobiješ sopstveno dete - govori Rajović, pa otkriva šta je loše što želi ostaviti u 2022. godini:

- Pa, uspeh kada sam imao poslovno i privatno, ima loših stvari, ali nerado pričam o tim stvarima, volim da ih ostavim za sobom najradije.

Brak sa suprugom je opstao, koji je recept?

- Ja sam više puta rekao, zahvaljujući njoj i zbog toga što je puno puta zažmurila smo opstali. Ja nisam bio neveran, niti da sam varao, nego da sam izložen raznim iskušenjima.

Kakvi su planovi za 2023. godinu, da li ćeš uraditi neku plastičnu operaciju?

- Uskoro ću, možda ćete primetiti. Nisam još uvek, ali zaista moram. To je onako manji zahvat, koji mi smeta. Imam viška kože na jednom delu na licu. Kapak.

Koga ćeš poljubiti u ponoć?

- Ja se iskreno nadam da ću suprugu, jer ću nastupiti u Cirihu, ali biće prisutno više članova porodice. Mislim da će ići supruga sa mnom, probaću da ona bude, ali bend je uvek oko mene. Možda će biti pevačica neka.

