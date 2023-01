"POSTOJI OSOBA KOJA ME IZLUĐUJE" Darko Tanasijević progovorio o LJUBAVNOM ŽIVOTU, a onda razotkrio NAJVEĆE TAJNE Bele kuće!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević otvorio je dušu i sumirao godinu za nama. Progovorio je o najdražim uspomenama, željama za 2023. godinu, ali i o šestoj sezoni Zadruge i onome što kamere ne mogu da zabeleže.

- Koja je tvoja nadraža uspomena iz 2022. godine koju bi želeo da sačuvaš, a koju bi najradije obrisao?

- Najdraže uspomene su mi one koje sam imao sa Sarom, mojom bratanicom. Proslavili smo njen prvi rođendan, raste, kako vreme prolazi sve više je zanimljivija i volim je sve više. Voleo bih da mogu više vremena da provodim sa njom, ispunjava me i pokreće i generalno sve vezano za porodicu. Ono što ću pamtiti su i putovanja, koja su mi ostala u prelepom sećanju. Bio sam u Barseloni, Rimu, provodio se, skitao, imao sam najbolje letovanje u životu na Hrvatskom primorju, tamo sam stekao prijatelje za ceo život, siguran sam. To ću da pamtim. Nije bilo mnogo trenutaka koje bih voleo da izbrišem, ali bih voleo da izbrišem stres, stresne situacije i tako neke filmove u glavi, koje sam sebi napravim pa utiču na moje raspoloženje - rekao je Darko.

foto: Printscreen/Instagram

- Pomenuo si bratanicu, a često komentarišeš i da bi voleo da nađeš ljubav svog života. Da li je 2023. godina ta u kojoj ćeš upoznati tu ljubav i možda se ostvariti i u ulozi oca? Šta kažu zvezde?

Ne znam šta kažu zvezde, ne nadam se ničemu, ne očekujem ništa. Kad god sam nešto želeo i jurio, to mi nije dolazilo, a kad sam ćutke čekao, onda su se dešavale stvari. Više neću govoriti da to želim, postoji neko o kome baš razmišljam, što me izluđuje. Voleo bih da to izbrišem iz svoje glave. A šta zvezde kažu, Boga pitaj. Izguraćemo kao i svake godine - priznao je Tanasijević.

- Koga si poljubio u ponoć i kako si proslavio Novu godinu?

Novu godinu sam proslavio radno, celodnevno. Družio sam se sa zadrugarima, potom i sa čitaocima Pink.rs-a, a naravno i sa kolegama u redakciji, koje mnogo volim i koji su moja druga porodica. Kolege u redakciji sam prve poljubio u ponoć - odgovorio je Darko.

- Šta si poželeo sebi u ponoć?

Mnogo više slobodnog vremena, manje stresa i nešto što će me pokrenuti i na emotivnom planu. Inače sam u ponoći izveo obred, koleginica je na TikTok-u videla kako treba da se manifestuju želje u novogodišnjoj noći. U poslednja dva minuta smo čučali ispod stola, jeli po 12 grozdova i manifestovali lepe stvari. Trebalo je da se nosi crveni veš, da se imaju neke pare. Više smo iz fore uradili to, bilo je smešno. Jedva sam pojeo tih 12 grozdova, jer ne volim grožđe, ali javiću vam naredne godine da li mi se sve to ostvarilo - istakao je Tanasijević.

foto: Kurir

Juče si bio u poseti zadrugarima, koji su gledali video-čestitke od svojih porodica. Mnogi su se razočarali što zbog kazne neće moći uživo da vide svoje najmilije. Kakva je atmosfera bila u kući, ko se najviše razočarao?

- Oni su izbezumili kad su me videli na vratima kuće, to im je bio znak da od poseta porodica tog dana nema ništa. Već im tada nije bilo svejedno. Mnogi su se tresli tokom poruka, razmišljali ko će im se javiti. Nekima nažalost nisu ni stigle. To su podneli traumatično. Na kameri ne može da se vidi koliko im se znoje dlanovi, koliko im se tresu ruke. Tu sam ja da im pružim podršku, na kraju sam se i ja saživeo, pa i sa njihovim porodicama. Svi smo malo emotivniji, praznici su. Možda je najteže palo Aleksandri Nikolić, koja je shvatila da joj majki nije dobro i da ne podržavaju vezu sa Filipom. Bila je srećna kad je čula da Carevi podržavaju nju, ovo joj je pokvarilo sreću. Ali biće to okej, verujem da će se izdići iz situacije - istakao je Darko.

Čak si i ti zaplakao juče, usred žive emisije?

- Jesam. Ne volim to, uvek se trudim da budem na visini zadatka i ne pokažem emocije, ali čovek sam od krvi i mesa. Jako sam emotivno doživeo manje-više sve čestitke koje su stigle zadrugarima, gledaoci nisu mogli da vide da su mi oči sve vreme bile pune suza, ali nekako sam se slomio kada je puštena čestitka Miljanu Vračeviću, koji je video svoje četvoro dece. Bilo je jako emotivno, sve vreme sam držao čoveka od pedesetak godina koji ne može da dođe do daha od uzbuđenja i naboja emocija, plače kao kiša, kao malo dete, i na takav ili sličan prizor jednostavno ne možeš ostati imun. Srodimo se i mi sa zadrugarima, pa nekad i nekako blisko, lično doživimo kako njihovu sreću, tako i tugu.

Kurir.rs/Pink