PRVO OGLAŠAVANJE MILETA NAKON SKANDALA NA NASTUPU: "U jednom trenutku mi je STVARNO BILO DOSTA"

Snimak na kom folk pevač Mile Kitić udara dečka u glavu nakon što je on tražio da se slikaju, postao je "viralan" na mrežama, a sada se tim povodom oglasio i pevač.

Naime, kako je pevač pevao, jedan mlađi obožavalac koji je bio tik ispred bine je uporno pokušavao da se fotografiše sa folkerom. Posle nekoliko neuspelih selfija, mladić je zatražio još jednom da se fotografiše sa Miletom, ali je pevaču pukao film.

Tim povodom se oglasio Mile i objasnio šta se zapravo desilo.

Kitić je istakao da je situacija bila šaljiva i da je pomenuti dečko nekoliko puta tražio da se slikaju dok je on pevao, pa je iz tog razloga i morao da reaguje, zato mu je i "lupio ćušku".

- Ma taman posla da je to bio udarac. Dečko je tražio deset puta da se slikamo, u jednom trenutku mi je stvarno bilo dosta i to sam mu i rekao, ali u šaljivom maniru. Meni je ta situacija simpatična, a ljudi me pljuju kao da sam uradio ne znam ni ja šta, ali ne zameram. Poslali su mi da je taj snimak za par sati vise ljudi pogledalo nego moju novu pesmu (smeh). I meni i njemu je situacija bila simpatična, to je obična "ćuška", a ne udarac - rekao je Mile za Telegraf.

Podsetimo, pevačev gest su mnogi prokomentarisali kao neumesno ponašanje, jer ipak je to neko ko je pevačeva publika.

