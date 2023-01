"NADA TRAŽI ZA GOSTOVANJA KOTAO, A JA ODSAD SLANINU I ČVARKE!" Saška Karan isprozivala Topčagićevu, ona joj ŽESTOKO odgovorila

Saška Karan isprozivala je svoju koleginicu Nadu Topčagić, koju je ismejala zbog toga što za svoja gostovanja u televizijskim emisijama traži električni kotao. Karanova je, gostujući u jednoj emisiji na Red televiziji, istakla da će i ona poput Nade početi da traži nadoknadu za gostovanja, i to u vidu čvaraka i slanine!

foto: Printscreen/Red Tv

- Ja sam odlučila da ću od sada, kad me neko bude pozvao da gostujem u emisiji, tražiti sledeće: jednu tablu slanine, i to one fine, lepe slaninice, jednu njegušku pršutu, brdo čvaraka i tako... da se dobro zamezi. Pošto moja koleginica Nada Topčagić traži kotao za zagrejavanje, što ja ne bih tražila ono što ja volim. Meni kotao za zagrejavanje ne treba, to imam - rekla je Saška.

Da bismo čuli komentar i druge strane, pozvali smo Nadu, koja nije bila raspoložena za razgovor na ovu temu, pa je u njeno ime izjavu dao njen suprug Zlatko Đorđević.

- Svako neka traži šta hoće. Svako ima svoju cenu za nastupe i gostovanja. Nadina cena je ta - rekao nam je Zlatko.

Nekoliko minuta nakon što je prekinuo vezu, nazvao nas je i izjavio sledeće:

foto: Printskrin / You Tube

- Pošto su vremena takva kakva jesu i pošto je sve poskupelo, mi sad imamo novu cenu i uz kotao tražimo i majstora koji će to da namesti. Eto, to je Nadina nova cena. A što se Saškine izjave tiče, svako traži onoliko koliko misli da vredi. Ona traži slaninu i čvarke, mi kotao i majstora, i to je to - rekao je Zlatko za Kurir.

Podsetimo, Topčagićeva je nedavno šokirala javnost kada je za gostovanje u jednoj muzičkoj emisiji tražila da joj kupe električni kotao, pa su mnogi prokomentarisali da pevačica na sve načine pokušava da zaradi koji dinar, jer, po svemu sudeći, tezgi nema.

foto: Nemanja Nikolić

Ona je najpre nedavno tražila 2.000 evra da bi gostovala na jednoj televiziji, a sada je otišla korak dalje, pa je od voditelja Hepi televizije Uroša Božića zahtevala električni kotao da bi se pojavila u njegovom muzičkom šou-programu.

Uredništvo "srećne televizije" najpre je pomislilo da je u pitanju šala, ali Nadin suprug Zlatko je istakao da je to uslov, jer se u suprotnom neće pojaviti na snimanju. Kad su im predstavnici medija saopštili da to nije vid saradnje koji oni praktikuju s javnim ličnostima, pevačica i njen suprug su vikali i čak pretili zaposlenima na Hepiju.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.P.

