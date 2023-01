ABRONOŠA OTKRIVA: LUTKICA SPISKALA SVE PARE, BIVŠI JOJ VIŠE NE DA! Udata Paklena se viđa s oženjenim biznismenom

Drugari, ove nedelje vam donosim pričice sa estrade koje su me iznenadile, a verujem da će i vas. Pa da počnemo.

Prva ličnost je naša pevačica, koju ćemo zvati Lutkica jer, iako je već prešla četrdesetu, mnoge koleginice bi joj pozavidele na izgledu. Ona je prava lepotica, a voli da živi na visokoj nozi, pa se uvalila u dugove. Za jednu tezgu zaradila je više oko 50.000 evra, totalno neočekivano, ali te pare je brzo spiskala.

Prvo je renovirala ljubavno gnezdo, pa je putovala sa drugaricama u egzotične krajeve. Međutim, lepotica se zadužila kod drugarice koleginice. Kako previše troši, morala je da se zaduži kod prijatelja, pa sada vraća pozajmice u ratama.

I od bivšeg dečka je zatražila pomoć, ali mi ptičice kažu da on neće više da joj pozajmljuje jer ne želi da novac troši na njene hirove. Rekao joj je da mora da smanji potrebe ako želi da budu u s*ks kombinaciji, što je pevačicu malo uvredilo. Svesna je da neće naći više tako darežljivog partnera, pa je odlučila da nakratko odustane od luksuznih putovanja. Što je putovala sa drugaricama, putovala je.

foto: Kurir štampano

Druga priča tiče se naše glumice koju ćemo zvati Paklena. Stastvena, lepa i dobro udata, godinama je u braku, ali nije baš verna mužu. Uvek je imala neku vezu sa strane, ali je batalila sve ostale kada se zaljubila u jednog biznismena. Pogađate i on je oženjen.

Kombinacija je prerasla u svakodnevno viđanje i kvalitetan odnos. Međutim, žena počela da sumnja. Njih dve se prate na društvenim mrežama, nisu prijateljice u stvarnom životu, ne poznaju se, ali su zanimljive jedna drugoj, pa se "druže" na internetu.

Tako je žena provalila da njen muž petlja sa Paklenom. Ali još uvek nije sigurna. Njih dvoje su se vozali po gradu njegovim kolima i Paklena je stavila to na stori da njegova žena vidi. Naravno, napala ga je, ali je on uverio da je tada bio na drugoj lokaciji i da to nije njegov automobil. Za sada joj je poverovao, ali ako sazna istinu biće belaja. Verujte mi, goreće Beogard jer je biznismenova žena ljubomorna kao niko.

Dragi moji, odoh da lovim nove abrove, a mi se čitamo i sledeće nedelje.

Ljubim vas i pozdravljam.

foto: Kurir

kurir.rs

02:30 Neštrović