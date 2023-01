"ANĐELA PSIHIČKI NIJE DOBRO" Ana otkrila šta misli o Zvezdanovoj ljubavnici, a bivšeg raskrinkala! SVE ŠTO JOJ JE NA DUŠI

Ana Ćurčić, bivša nevenčana supruga zadrugara Zvezdana Slavnića, u "Šiša baru" je sa voditeljem Markom Đedovićem porazgovarala o njenom ulasku u "Zadrugu 6" i suočavanju sa bivšim suprugom i devojkom sa kojom ju je prevario Anđelom Đuričić.

Reci mi stanje svojih emocija?

- Danas dok smo bili na Rajskom ostrvu, baš sam rekla gledam ga i konstatujem da ima ružne zube. Ja mislim da mene tek treba da stigne bol, jer ih još nisam videla zajedno, samo ono veče. Ja sam njemu objasnila da sam sve videla, da sve znam. Kad je prevara u pitanju, obično zamišljaš kako se to desilo, a sve što sam imala da pitam, imala sam servirano na televiziji - govorila je Ana.

foto: printscreen youtube

Kako je bilo u tim trenucima? Kakav je bio prvi trenutak? - Pakleno mi je bilo, šturo sam pričala. Neverica. Mislila sam, 'ma on se zaaigrao', pa sam mislila 'zadatak je', pa sam shvatila da to tako nije, onda vidim čoveka koji je srećan, a ja se raspadam. Ja sam stalno u glavi imala 'da li je moguće da je on to meni uradio'. Meni su drugarice svako veče kod mene spavale. Vrištala sam. Ja sam imala nemoć. Kao što je on ima sada. Ali ono je bio emotivni lom, saznanje izdaje, javne prevare...

- Vrištala sam u jastuk, mislim da moj jastuk zna moju patnju. Jako mi je žao što sam deci to priredila. Sin, ćerka i ja smo vrlo bliski, znam kakvu majku vole da vide, a drugo me takvu nisu videli. Puno ih pozdravljam i hoću da kažem da plačem, a to je dobro - govorila je Ana u suzama.

foto: Printscreen

Kakvo je tvoje mišljenje o Anđeli?

- Ja nju moram da doživim, ono što sam videla na televiziji jeste ona. Ali kad sam je pitala ono što sam je pitala nije bilo ono Anđele kreštalice koja svima zavodi red, ponosne devojke koja "ima svoj stav i jako je bitna", nego je bila manja od makovog zrna. Nje nema četiri dana jer se loše oseća. Ona se loše oseća? Nije ona meni meta, da bih se ja sa njom raspravljala, ali ću reći šta mislim, ali čekam taj trenutak. O njoj mislim sve ono na šta roditelji ne treba da budu ponosni. Ovo je zapravo Anđela, prava. Ja nisam mislila prošlu sezonu da je moralna, ona je suprotno od onoga što priča. Ako ja imam potrebu da tebi Marko tebi 20 puta objasnim da sam jako elokventna, obrazovana, vaspitana, znači da sa mnom nije u redu. Kod nje je sve predimenzionirano, prenaglašeno, devojka po mom mišljenju psihički nije dobro i time treba da se bave njeni roditelji. Ja sam se saosećala sa njima, jer moja ćerka je od nje starija godinu dana. O njoj svašta mislim - dodala je Ana.

Rekla si da Zvezdanovu ćerku gledaš kao svoje dete i da te je podržala u svemu. Kakav je njihov stav?

- Da, ona je moje treće dete. A njihov stav je isti kao moj, možda bih rekla da je ćerka još i surovija. On je prekršio dogovor sa mojom porodicom, svojom majkom i svojim detetom - rekla je Ana.

Da li misliš da je ljubav prema Anđeli tolika da je on sve to uradio zbog toga?

- Ne mislim, mislim da je životinjski nagon. Ja mnoge stvari o Zvezdanovoj ličnost znam, samo što ja bila žena koja voli. Nisam ja jedina žena koja kroz sve ovo prolazi, samo prolazim javno. Ja sam uvek onaj borac za ljubav i da dam šansu, oprostim sažalim se. Meni je njega u jednom momentu bilo žao, ali u drugom smislu. Nema emociju, sa tim čovekom ne bih mogla da se dodirnem, da pružim ruku, da budem prijatelj... Šta tu ima opraštati? Čovek je mene izneverio kao emotivnog partnera i kao druga, da bi se pravdao time da je drugačije muško i žensko. On će sad da ide na manipulacije, izvrtanje situacije, pa pravljenje njegovog ugla gledanja, pa patalogija da laže... On ima tu osobu pored sebe, a oni su vrlo slični... On na ostrvu nikako nije mogao da prihvati da sam ja ovde zbog sebe. Što sam mu deset puta ponovila. A znaš zašto? Zato što sam uvek stavljala njega ispred sebe - nastavila je ona.

