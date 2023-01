UPLAŠENA! Senidu čuva TRI PRSTENA obezbeđenja zbog straha od KRIMINALACA! Nije joj svejedno

Već tri godine traje agonija Senide Hajdarpašić zbog sukoba sa bivšim saradnikom Admirom Arnautovićem Šmrkom koji je hteo da joj se osveti zbog toga što je napustilanjegov tim. O svemu tome Kurir je pisao u nastavcima. Da su naša saznanja bila tačna pokazuje izveštaj Mup-a Kantona Sarajevo u kojem piše da je uhapšeni Šmrk između ostalog nameravao i da Senidu rani, prebije ili da joj baci kiselinu u lice.

foto: ATA Images

Dalja saznanja Kurira jesu da je trep pevačica zbog straha morala da angažuje obezbeđenje koje je svuda prati. To smo mogli videti prilikom njenih retkih pojavljivanja u javnosti, kao što je to bilo na festivalu u Vrnjačkoj Banji pre godinu ipo dana kada nije smela da izađe iz hotelske sobe, a dok je pevala pored bine su stajali njeni telohranitelji. Međutim, ti momci su samo deo zaštite koju je ona angažovala. Prema navodima izvora Kurira, Senida je bila prinuđena da unajmi čak tri prstena obezbeđenja. Prvi prsten čine telohranitelji koji pre nje dolaze na lice mesta i osmtaraju da li ima opasnosti po nju, pa ako je sve bezbedno tek onda dolazi pevačica. Drugi prsten su momci koji su nevidljivi i njihov zadatak je da uskoče i zaštite pevačicu ukoliko telohranitelji koji su uz nju, a koji čine treći prsten, ne mogu to sami da urade.

foto: Damir Dervišagić

Ipak i pored svih mera koje je Senida preduzela dešavali su se propusti, kao što je to bilo na njenim nastupima kada su kriminalci bacali suzavce pred binu i na druge načine prekidali njene koncerte. Šmrk je javnosti poznat kao menadžer repera Džale Brata i Bube Korelija i još nekih muzičkih zvezda iz regiona, a i dalje se nalazi u pritvoru i čeka podizanje optužnice. On je uhapšen 20. septembra 2022. nakon što ga je razotkrila aplikacija Skaj. Akciju je sproveo MUP kantona Sarajevo po nalogu Tužilaštva BiH. Kako se navodi u izveštaju, Šmrk i ekipa su sve planirali preko aplikacije Skaj i putem nje podstrekivali njima poznate osobe da izvrše fizički napad na pevačicu Senidu. Napad je planiran tokom njenog boravka u Sarajevu ili na nekim drugim lokacijama koje bi bile pogodne za to. Oni su, navodi se u policijskom izveštaju, nameravali da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu".

foto: Printscreen/Instagram, Dragana Udovičić

- Svesni su bili da će joj na takav način naneti teške telesne povrede ili joj teško narušiti zdravlje - stoji u izveštaju MUP. Pojašnjeno je kako bi Šmrkova grupa tako počinila krivična dela nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda, prema krivičnom zakonu BiH. U sklopu policijske akcije hapšenja Šmrka službenici MUP KS izvršili su pretres nekoliko lokacija. Tom prilikom zaplenili su dokumente, dva motocikla, određeni broj luksuznih motornih vozila. Bombe O svemu ovome Kurir je prvi pisao 2020. i 2021. u serijalu tekstova o estradnoj mafiji, čiji je jedan od vođa bio upravo Admir Arnautović Šmrk. Najpre je žrtva ove mafijaške grupe bila Maja Berović. Njoj su, nakon što je odlučila da prekine poslovnu saradnju s Džalom i Bubom, bacili bombu u dvorište kuće u Beogradu, a potom su rafalnom paljbom pucali na kombi u kom su bili njeni muzičari. Ovaj incident desio se u avgustu 2019. kod Mostara i samo pukom srećom niko iz Majinog tima nije povređen.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

