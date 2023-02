PRIJATELJI SU POKUŠALI DA ME UDAVE U BAZENU! Pevačica otkrila gorku istinu: Gađali su me kamenjem A TADA JE PRORADIO KLIK U MOZGU!

Mlada pevačica Lena Stamenković doživljavala je torturu najsurovijih vrsti od strane svojih vršnjaka. Govori nam kako su prozivke, ismejavanje i gađanje kamenom mala stvar u odnosu na one koje su joj se dešavale.

Jednu situaciju je istakla, a to je kada su vršnjaci pokušali da je udave u bazenu. Govorila je kako tada mozak radi nezamislivom brzinom, a na kraju svega je rekla da to razume i da su to samo deca.

U svom gostovanju u emisiji "Pusti brigu" kod voditeljke Suzane Petričević detaljnije je pričala o vršnjačkom nasilju i kako su vršnjaci pokušali da je udave u bazenu.

- Moramo da razumemo i tu drugu stranu drugih ljudi. Iako sam, zbog svih situacija, postala introventna osoba, to mi je mnogo pomoglo jer sam krenula da pišem i sve boli koje sam trpela od drugih ljudi sam predočila u papir, harmoniju i muziku - započela je pevačica, pa se osvrnula na konkretan slučaj utapanja u bazen:

- Postoje malene stvari koje sam doživljavala, u smislu da su me prozivali, ogovarali, gađali kamenjem, ali smatram da su to male stvari u odnosu na one koje su se dešavale. Tada proradi neki klik u mozgu da mora da se preživi. Imala sam jednu situaciju u kojoj su vršnjaci pokušali da me udave u bazenu, i to je normalno, a ja sam mislila da su mi to prijatelji. Ne uzimam za zlo, to su deca.

