LEGENDARNI ŠEKI TURKOVIĆ RADI DVA POSLA U AMERICI! Najavio povratak u Srbiju: Ne plaćaju me onoliko koliko vredim! (VIDEO)

Pevač Šeki Turković se trenutno nalazi u Americi gde radi kao dostavljač pošte.

Pevač je rekao da je bolji život u Srbiji, a pretežno je akcentovao razliku u ljudima.

On se uključio u emisiju "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, a otkrio je kako živi, šta radi, ali je i najavio povratak u Srbiju.

- Amerika mi je dosadila i želim da se vratim u Srbiju. Već sam kupio avionsku kartu za 19. juni. Čuo sam da iz Čikaga ima direktan let. U Americi ne morate da radite dva posla kako bi lagodno živeli, ali ja to radim iz dosade. Od ponedeljka do petka radim kao dostavljač pošte, tu su razni čekovi, lekovi... Preko vikenda pevam - rekao je pevač, pa dodao:

- U Americi su se ugostitelji iskvarili. Hteli bi da plaćaju koliko njima odgovara, a ja imam svoju cifru ispod koje neću da idem. Što se tiče narodne muzike u Americi, to je odavno propalo, a daj Bože da nestane.

