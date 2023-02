OGLASIO SE BIVŠI DEČKO JOVANE TIPŠIN! Progovorio o navodima da je uznemiravao pevačicu! Evo šta joj je uradio

Nakon što je u medijima objavaljena vest da pevačicu Jovanu Tipšin nakon raskida uznemirava bivši momak, oglasio se Ljubiša Stojanović, sa kojim je pevačica bila dve godine i sedam meseci, ističući da je to bila velika ljubav.

- Nije bilo nikakvog uznemiravanja, to su gluposti. Jovana i ja smo živeli zajedno, bili smo dve godine i sedam meseci u vezI, to je bila velika ljubav. Nije nikada bilo nikakvih incidenata između nas, ako je "volim te" nešto ružno, onda je to, to. Raskinuli smo u novembru. Imam devojku sa kojom živim i srećan sam - rekao je Ljubiša.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Naime, Jovana je u prijavi navela da je nakon raskida u novembru prošle godine, 13 godina mlađi dečko uznemirava pretećim pozivima.

- Osim uznemiravanja koje vrši telefonskim putem, bivši je uhodi tako što je čeka ispred zgrade i na raznim drugim mestima - otkrio je izvor.

Kurir.rs/Informer

