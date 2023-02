ŠOK! POZNATA REPERKA ZAPLAKALA U EMISIJI! Otkrila šta su joj najveći strahovi, a PITANJE O LJUBAVI JE RASTURILO! Nade je sve manje

Poznata reperka i tekstopisac Mimi Mercedez, gostovala je u emisjij Realna priča na Kurir TV.

Iako bi se po njenim tekstovima i načinu izvođenja reklo da se radi o žestokoj devojci sa asfalta, izgleda da je reč o toploj i emotivnoj duši.

U razgovoru sa voditeljkom Isidorom Lukić, povela se priča i na temu muško ženskih odnosa što je je reperku dovelo do suza.

- Najviše me plaši pomisao da jako dugo, a možda i nikad više neću osetiti te neke emocije - rekla je Mimi jecajući, a na njenom licu su se pojavile suze.

Voditeljka ju je pitala da li želi da naprave pauzu, što je Mimi odbila:

- Ne treba. Ma nek izađe bre ovako kako jeste, autentično. To su moji najveći strahovi oko emocija. Ne plašim se ja da mene neko povredi, nego to što ne znam šta u meni treba da se desi da izazove emocije. Najlakše je biti sa nekim, ali biti stvarno povezan sa nekim to je ono što je teško - kaže Mimi.

Reperka je rekla kakve pesme piše posle raskida, ali i da raskid nije nešto što je toliko plaši i potresa, kao predosećanje budućnosti bez emocija:

- Mene ne plaše stvari koje se prošle i koje su jasne i opipljive nego taj neki osećaj budućnosti. Kada raskinem uglavnom imam neke duboke analize sebe i tako je nastala moja pesma P 2020. To je moj najemotivnoiji projekat. Mislim da sam tu najviše emocije pokazala iako to nije očigledno ljubavna tematika. Ali ljudi kojI me prate su me odmah pitali je li ovo prikrivanA ljubavna pesma. Provalili su me.

Reperka je rekla da smatra da će svoje najveće remek delo stvoriti onda kada se potpuno emotivno otvori i da ne vidi problem u tome što je zaplakala, već da je to štaviše za nju dobar znak:

- Kao što rekoh, problem je ne osećati, a ja kad zaplačem srećna sam jer me je ipak nešto ganulo.

