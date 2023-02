BRANKA SOVRLIĆ PROGOVORILA O PREVARAMA U BRAKU! Pevačica brutalno iskrena, otkrila pikanterije iz ODNOSA SA SUPRUGOM!

Branka Sovrlić i njen suprug važe za jedan od najskladnijih brakova na našoj estradi, iako se on nikada javno nije eksponirao. On joj je oduvek bio podrška u karijeri i do danas je ostao njen najveći oslonac. Sada je pevačica otkrila da li je ikada sumnjala u vernost svog partnera.

- Sigurna sam da me nikada nije prevario jer znam da sam nezamenljiva. Kao što je on siguran u mene, ja sam sigurna u njega - istakla je ona.

Podsećanja radi, pevačica nikada nije krila koliko je napravila pametan izbor kada je bračni partner u pitanju, a nedavno u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila je detalje odnosa sa suprugom.

- Ja znam da se prostrem koliko mi je jorgan dugačak. Srećna sam zbog toga jer mi muž nikad ništa nije branio. To sam videla kod nekih svojih koleginica, koje su pričale kako im muževi brane nešto. Kupim šta hoću, ali znam koliko mogu. Prošle godine me je muž iznenadio za rođendan jer zna da volim „mercedes“. Mi smo nekad imali mercedes, pa onda neka druga kola i džipove. Kupio mi je neki najnoviji koji se sam parkira, jer parkiranje je ženama uvek problem - rekla je pevačica u šali.

