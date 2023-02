"NAPUSTIO SAM ZVEZDE GRANDA, JER SU DECI UZIMALI PARE!" Aca Lukas optužuje, Saša Popović tvrdi:"LAŽE, NEKA KAŽE KO JE UZEO NOVAC!"

Prašina koja se podigla nakon što je Nata Vukadinović, majka takmičara "Zvezda Granda" Dušana Vukadinovića iz Podgorice, optužila njegovu mentorku Snežanu Đurišić da joj je tražila novac za njegov prolaz u četvrti krug, ne spušta se danima.

O ovom skandalu na društvenim mrežama oglasio se i Aca Lukas, koji tvrdi da je napustio to takmičenje zbog toga što su pojedini članovi žirija uzimali mito od kandidata za prolazak u naredni krug. Tim povodom kontaktirali smo s pevačem, koji je uveren da je u sve upleten nekadašnji direktor "Granda" Saša Popović.

- Siguran sam da toga ima u "Zvezdama Granda" i zbog toga sam ja i napustio žiri. Konkretne dokaze, da sam video da je neko uzeo toj deci novac, nemam, ali sam siguran da postoji i znam za neke primere, jedino što nisam video svojim očima. Vidite da je to potpuno van pameti šta se tamo dešava. To je ludilo mozga. Neću da imenujem nikoga. Par njih je uzimalo novac, pretpostavljate koji su, oni što skaču u zagrljaje kad im pobede kandidati - priča Lukas i dodaje:

- Bilo je užasnih nagoveštaja da se to radi. Ja sam bio čist! Da je meni neko ponudio pare, dobio bi batine. To je dokaz sitnih duša na estradi. Ako ne možeš da zaradiš na drugoj stani, već od lakovernih roditelja što misle da će postati multimilioneri ako im deca prođu u sledeći krug... To je van pameti. Ko se poslednjih deset godina seća pobednika "Zvezda Granda", kako se uopšte zovu?! Dok je to imalo smisla, ja sam bio tamo. Nije mi padalo na pamet da im ja skrećem pažnju, nisam im ja mama, da je to bila moja firma, pa okej, ovako, šta me briga - zaključuje on.

Lukasove reči potvrdio je i njegov menadžer Saša Mirković, koji se ovim povodom oglasio na Instagramu.

Mi smo preneli Saši Popoviću šta je rekao Lukas i pitali ga za komentar, a on je odgovorio da ništa od toga nije istina.

- Neka kaže Lukas ime i prezime onog ko je uzeo novac i kad. To je takav idiotizam. Lukas laže! To nije istina! Pa zašto je bio u žiriju šest godina, pa što je sedeo ako zna da je neko uzeo pare?! To su izmišljene priče. Neka kaže ko je platio, da vidimo. Ako je neko platio, neko je morao da uzme te pare. Da li je to bila Karleuša, da li je Bekuta, Marija, ja, ko?! Molim vas, to su izmišljotine - tvrdi Saša Popović.

Iz njegove PR službe je takođe stigao odgovor:

- Aca Lukas je iz "Zvezda Granda" otišao u dogovoru sa svojim tadašnjim menadžerom, isključivo zbog svojih ličnih interesa. Laž je da je ikada otišao zbog problema u našoj emisiji, laž je da se ikada posvađao sa mnom, laž je da su "Zvezde Granda" takmičenje u kome je bilo ko uzeo novac od takmičara. Sve ovo on odlično zna, samo, opet iz svojih ličnih interesa govori neistinu.

