I ONA IDE POD NOŽ! Jovana Jeremić spremna za transformaciju: Ja negujem Italijansku lepotu! Evo šta će voditeljka menjati na SEBI

Voditeljka Jovana Jeremić gostovala je u jednoj emisiji i otkrila da se i ona odlučila za promenu izgleda, tačnije da će ići pod nož.

foto: PRINTSCREEN RED TV

- Spremem jedan jako dobar projekat u martu mesecu. Ja sam neko ko je veliki protivnik silikona. Usta sam radila na prirodnoj bazi, i grudi kad budem dorađivala biće na prirodnoj bazi. Iz masti. To je odlična stvar, ja sam pre porođaja imala čvrste i prelepe grudi. Kad dojiš, a ja volim da dojim dete, opuste ti se grudi. To je priroda i onda moraš malo da ih osvežiš. To ću uraditi u martu mesecu putem masti. Ne podnosim silikone, kosu i ništa veštački. Solarijum isto. Vreme silikonskih priča je prošlo, ja negujem Italijansku lepotu - rekla je Jovana u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

foto: PRINTSCREEN RED TV

Podsetimo, Jovana privlači pažnju kako svojom pojavom tako i izjavama a voditeljka ne krije koliko je ponosna na sebe zbog svojih uspeha.

- Budite svoji i jedinstveni! Ja sam original i uz mene to ide. Svaka druga žena u svetu medija iz Srbije, da samo pokuša da uradi nešto slično, bila bi apsolutno smešna i bila bi cirkuska igračica. Ja sam Jovana Jeremić, meni to stoji. Ja sam i se*s uživo i čista elegancija, ja sam najbezobraznija, intelektualka, ali i najprimitivnija žena kada to hoću - kazala je Jovana svojevremeno za "Pink".

Kurir.rs/S.B.

