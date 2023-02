ZORICA JE TRULA, ANA FOLIRANT, ZVEZDAN ME RAZOČARAO: Jelena Golubović nikad brutalnija o zadrugarima, evo ko je NJEN FAVORIT

Rijaliti kao televizijski program gotovo je nezamisliv bez Jelene Golubović. U svakom formatu u kojem je ona učestvovala bilo je anegdota, psiholoških igara i režija koje je sama kreirala i o tome se i danas priča.

U aktuelnoj sezoni "Zadruge 6" bila je do skoro, ali je morala da izađe kako bi završila privatne obaveze. Vraća se, kaže Golubovićeva u razgovoru sa Kurir, čim grane proleće.

foto: Printscreen/Zadruga

Zašto si izašla iz Zadruge?

- Kada sam izašla ja sam svima rekla pravi razlog i učesnicima, pa i gledaocima. Pravi razlog zbog kog sam izašla je potvrda mog akademskog statusa u Moskvi, na moskovskom institutu za psihoanalizu, koji je dobio priznanje kao peti najpoznatiji fakultet u svetu iz te oblasti. Jako sam zahvalna Željku Mitroviću, magu svog posla, i čoveku koji toliko ulaže u znanje i škole i toliko pomaže svima pa i meni, jer kao što vidite, on je svoj posao stavio po strani dozvolivši meni da izađem iz rijalitija zbog škole i znanja. On je predivan čovek i to je pokazao mnogo puta. Zahvalna sam mu na svemu.

foto: Privatna Arhiva

Vraćaš li se u rijaliti?

- Trenutno radim na naučnom radu, čim se sve to završi ja se vraćam. Ne bih da precizram vreme, ali brzo, čim krene da cveta cveće eto mene na malim ekranima. Zahvaljujem se ponovo direktoru što ima razumevanja za moju nauku i obrazovanje, ali i razumem jer je on čovek koji je svetski vizionar, ostao je ovde u Srbiji da pomaže svima, deci bez roditelja, starijim licima, ugroženim porodicama. Setimo se samo kada je bila korona koliko je pomagao svima i rizikovao svoj život zbog drugih.

Kako komentarišeš dešavanja između Zvezdana, Ane i Anđele?

- Zvezdan voli Anđelu i ona njega. Mora da se napravi razlika, Ana je ostavljena, nije prevarena. Zvezdan je to jasno rekao.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen Zadruga

Šta misliš, zašto se jedan deo javnosti okrenuo protiv Ane?

- Zato što je folirant. Žena koja uđe da vrati svog muža, a onda ga blati, to nije dobro. Ona ima tri braka iza sebe, a čudno mi je kako samo sa Zvezdanom nije htela da pomeša krv. Vrlo je kontradiktorna. Ona niti ga voli, niti bi bila s njim.

S obzirom na to da si ti više puta u rijalitiju doživela nasilje, šta misliš o batinama koje je dobio Nenad Macanković Bebica od Miljane Kulić?

- Ja sam Miljani oprostila jer je zaista luda. Bila je Topaonici, mama je slala sa 15 godina da radi po kafanama. Meni je nje žao. Ona ima traume od svega toga, zato je takva. Bebica je mazohista, ono između njih nije ljubav. Kako neko može da se bije i da se voli. Pa gde to ima?

foto: Privatna Arhiva

Postoji li neki pritajeni favorit u "Zadruzi 6", po tvom mišljenju?

- Favorit sam sama sebi, sad to mogu da kažem jer u rijalitiju uvek moram da navedem nekog drugo, takva su pravila. Osim mene, i Maja je moj favorit i s njom sam najbliža, ali ona mi nije konkurencija jer imamo različitu publiku, fanove. Eto imamo te neke naše uloge koje smo jedna drugoj dodelile "majka i ćerka". Ja Maju nagovaram da upiše i završi neki fakultet. Predložila sam joj kriminalistiku ili državnu bezbednost i ona mi je to obećala. Jako me podseća na mene. Iskrena, direkta i sve kapira.

Ko te najviše nervirao dok si bila u Zadruzi?

- Zorica Marković. To je jedno nevidjeno zlo. Ona je meni bila rijaliti mama kada sam se ja udavala u rijalitiju, onda smo bile nerazdvojne tri meseca. Ona je toliko namazana i bezobrazna da je to negledljivo. Svima se šlihta. Ona stari, ali ne spolja, nego iznutra. Truli od svoje zlobe.

foto: Privatna Arhiva

Da li možda čula kada si izašla da ti je neko radio iza leđa, da se pretvarao da ti je prijatelj?

- Zvezdan, nažalost. Mi smo baš bili super i u dobrim odnosima, ali kada sam izašla videla sam da je Maji pričao kako ja ne bi bila nigde da nije bilo nje. Ja sam i u privatnom životu neko i nešto, rediteljka sam, medijator republike Srbije, upisala sam prestižan fakultet u Moskvi za psihoanalizu. Zvezdan je u senci svog oca, ostalo neću ni da komentarišem.

Marko Jović

Bonus video:

05:26 Jelena Golubović iznenađenje u Zadruzi 6 (1)