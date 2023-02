DECA SE PRERANO SEKSUALIZUJU! Pevačica ne dozvoljava da se zataška: Klinci od 4 godine već sve znaju, VRTIĆ U ZEMUNU JE DOKAZ

Poznat je stav pevačice Katarine Živković o LGBT populaciji. Ona ga je naime iznela još za vreme Parade ponosa. Međutim, ona je u svom gostovanju kod Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije otkrila da nije baš tako kako je prenešeno.

Ona nema ništa protiv pripadnika LGBT populacije, već je jako uznemirava učenje male dece o istopolnim brakovima i odnosima.

- Ja nemam ništa protiv LGBT populacije ili promene pola. Nemam ništa protiv da ti uradiš ono što tebi odgovara jer ti ne ugrožavaš nekoga. Ja imam protiv onoga što oni rade deci u našim školama, a to je indoktrinacija dece. To je prerana seksualizacija dece. Znamo šta se desilo u vrtiću u Zemunu, svi smo i te kako obavešteni. Kako mala deca od 4 godine znaju te neke stvari. To je kada maloj deci koji apsolutno ne znaju ništa o intimnim odnosima ili zaljubljenosti dečaka i devojčice ili dečaka i dečaka. Oni bivaju informisani preko knjiga gde se piše o parovima između muškarca i muškarca ili žene i žene, ili se govori o transeksualizmu - rekla je Živković, pa nastavila:

- Ne treba sve to da ulazi u predškolske ustanove. Ja sam protiv indoktrinacije dece. Da se razumemo moji prijatelji su gejevi i lezbejke, apsolutno nemam ništa protiv LGBT populacije. Imam protiv prerane seksualizacije dece. Dete treba da se igra u pesku i da ima svoje srećno detinjstvo i da ne razmišlja o seksu. Dete treba da ima druga, a ne da razmišlja šta će sa tim drugom da radi da se to ne vidi. Jezivo mi je da pričam o tome i mislim da je ta situacija u Zemunu zataškana.

