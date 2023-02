"ODAKLE TEBI PRAVO?" Dušica brutalno SPUSTILA Anđelu uživo u emisiji! Đuričićka će ove reči doživotno pamtiti

Ljubavnica Anđela Đuričić i bivša supruga Ana Ćurčić našle su se oči u oči, a mlada Crnogorka je oštro napala Ćurčićevu i njen ljubavni odnos koji je imala sa Zvezdanom, što se Dušici Jakovljević nije ni malo dopalo.

Voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je pitanje Anđeli Đuričić tokom emisije "Pitanje gledalaca".

- Čemu sinoćnje ponižavanje Ane za brak i vreme koje je ponela sa Zvezdanom. Moraš još mnogo hleba da pojedeš za ponižavanje.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

To je samo moje mišljenje na koje imam pravo - rekla je Anđela.

- Je l' imaš pravo da poniziš nečijih 15 godina? - pitala je Dušica

- Ne smatram da sam ponizila. Obratila sam joj se sa gospođom, a ona mi je odgovorila da je gospođica. Bila je u vanbračnoj zajednici i to je to. Ako je poniženje moje mišljenje, to je problem u gledaocu koji tako doživljava - rekla je Anđela.

- Čemu potreba i pravo da se dovodi u pitanje da li je bila u braku ili vezi? - pitala je Dušica-

foto: Printscreen

- Sa poštovanjem sam joj se obratila, a ona me je ispravila - rekla je Anđela.

- Nisi sa poštovanjem, nego vrlo uvredljivo - rekla je Ana.

- Ne osporavam godine koje su proveli zajedno, a nju je uvredila terminologija - rekla je Anđela.

- Bila sam žena koja je nosila burmu i iz tog braka imam dvoje dece. Pozdravljam Ivku numerologa koja dosta zna o vama ovde. Ona se svaki put meni obrati vrlo ironično želeći da izazove moju rekaciju, ali ja ne želim da nasedam. Bezuslovno veruj Zvezdanu, a kad budemo došli do ozbiljnih životnih tema zanima me šta će gospođica imati da kaže. On njoj daje vetar u leđa - rekla je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Toliko je u pravu. Tačno je provalila da joj govorim totalno suprotno. Upravo sam joj rekao da mi se ne sviđa što se nastavila sa tim svojim. Pokušaću opet da joj skrenem pažnju. Ne može da izdrži, a nema potrebe za tim. Posebno jer mi ona govori da nema potrebe da se obraćam Ani ružno - rekao je Zvezdan.

- Kakav lažni odnos - rekla je Ana.

- Ana sad nije u pravu da je Zvezdan nagovara i da joj daje podršku. Sinoć sam čula kad je rekao Anđeli "kakvo je to ponašanje". Ona je duplo mlađa od Ane. Takav način ponižavanja nije okej. Ona je sama bezobrazna, drska i nadmena sama od sebe - rekla je Marija.

- Izvinila sam se. Od kad sam došla ovde nije mi se nijednom obratila bez drskosti i nepoštovanja. Ja Anđela tvoju mamu nisam uzela u usta - rekla je Ana.

- Da li ja vama spominjem vaše ćerke i muža. Meni pošalju čestitku, ne pokazuju se na javnoj sceni i posetama - rekla je Anđela.

- Anino dvoje dece je plakalo zbog mene i nje sa njom - rekao je Zvezdan.

Detaljnije u nastavku teksta.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju